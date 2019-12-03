"Не розуміє ситуацію!" Гончаренко відповів Зеленському на відеозвернення

Депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у відповідь на звернення президента Володимира Зеленського до народу, в якому він перерахував перемоги і досягнення своєї команди, записав своє відеозвернення.

Як зазначив Гончаренко, він "провів детектор брехні для заяв Зеленського" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нардеп записав відео під час пробіжки на повітрі, тоді як відео Зеленського було знято в спортзалі.

Гончаренко відповів Зеленському на відеозвернення

"Володя записав своє відеозвернення на біговій доріжці. А я ось, що скажу. Бігати краще на свіжому повітрі. Це і корисніше, і до людей ближче. Перевірено особисто!" – зазначив Гончаренко.

Гончаренко згадав заяву президента про те, що тарифи на газ знизилися на 7%, однак піддав ці слова сумніву.

"Але чи то Зе не розповідають правду, то він не розуміє всю ситуацію. У жовтні ціна була 6 гривень за кубометр, в листопаді "уряд технократів" підвищив її практично на 15%, зараз зростання становить майже 30%. Дивна математика виходить: за фактом – стрімке зростання тарифів, але президент наполегливо продовжує стверджувати зворотне", – зазначив Гончаренко.

Крім того, нардеп засумнівався в словах президента про те, що за пів року його президентства куплено 950 квартир для переселенців.

"Але, мабуть, Володя не розуміє масштаби країни, в якій живе і керує. У нас мільйони переселенців стикаються з житловими проблемами. І допомогу в цьому питанні потрібно виводити на новий рівень, а не брати до уваги ці "сльози", – переконаний політик.

Як писав OBOZREVATEL:

У понеділок, 2 грудня, пресслужба Зеленського опублікувала нове відеозвернення президента до українців.

Політик під час тренування в спортзалі підбив підсумки минулого тижня і розповів про очікування від зустрічі в "нормандському форматі".

Це вже четвертий ролик з циклу інтерв'ю "Відверто з президентом".

У третьому своєму відеозвіті Зеленський, якщо пройтися вулицями Києва, розповів, що повністю готовий до переговорів, які призначені на 9 грудня. За його словами, проведення саміту довелося "дотиснути".

У другому випуску інтерв'ю Зеленський говорив про роботу депутатів від "Слуги народу", молодого уряду і правоохоронних органів.

Перше відео "Відверто з президентом" Зеленський записав за кермом нового автомобіля Tesla.

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