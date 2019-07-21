"Не розслабляйтеся": Зеленський натякнув на ще одні вибори

Президент України Володимир Зеленський натякнув на проведення дострокових місцевих виборів.

Про це він заявив під час брифінгу в штабі "Слугу народу" після оголошення результатів екзит-полів.

"Не розслабляйтеся", – сказав Зеленський в контексті дострокових місцевих виборів.

Штаб "Слуги народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник глави держави у Верховній Раді, кандидат в народні депутати за списком партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук також допустив можливість проведення дострокових виборів до органів місцевого самоврядування.

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