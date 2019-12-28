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28 грудня • оновлено в 22:17
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"Не рівень президента"? Зеленського потролили через "піар з обрізанням стрічок" на Прикарпатті

3.7т
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Глава України Володимир Зеленський, який на початку президентського терміну обіцяв не брати участі в урочистих відкриттях об'єктів інфраструктури, побував на запуску відремонтованого мосту на Прикарпатті.

На курйозний момент звернув увагу в Twitter блогер Михайло Голуб (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, він показав коментар прессекретарки Зеленського Юлії Мендель на брифінгу 3 червня 2019 року. Тоді вона сказала, що піару з обрізанням стрічок не буде, оскільки це не "рівень президента".

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"Не рівень президента"? Зеленського потролили через "піар з обрізанням стрічок" на Прикарпатті

Скріншот

У суботу, 28 грудня, пресслужба президента повідомила, що він "під час робочої поїздки в Івано-Франківську область взяв участь у відкритті відремонтованого мостового переходу через річку Чечва". Офіс Зеленського похвалився фото президента на заході.

Відзначимо, глава держави навіть особисто пройшовся по мосту, перевіривши на міцність.

"Не рівень президента"? Зеленського потролили через "піар з обрізанням стрічок" на Прикарпатті

Скріншот

"Який ти сьогодні?" – зіронізував у відповідь Голуб.

Зеленського потролили через "піар з обрізанням стрічок"

Зеленського потролили через "піар з обрізанням стрічок"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителів Прикарпаття стривожила посилена охорона Зеленського – він прибув на відкриття моста з поліцейськими зі спецназу.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський
Місце
Україна
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Ну так Антонов продали, можно сельский мост пооткрывать.
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1
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Уря! клоун с нами!
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0
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Руденко Вован
Руденко Вован
Уровень его роста.
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2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Руденко Вован, да, это вам не дорожный знак открывать
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