"Не рівень президента"? Зеленського потролили через "піар з обрізанням стрічок" на Прикарпатті

Глава України Володимир Зеленський, який на початку президентського терміну обіцяв не брати участі в урочистих відкриттях об'єктів інфраструктури, побував на запуску відремонтованого мосту на Прикарпатті.

На курйозний момент звернув увагу в Twitter блогер Михайло Голуб (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, він показав коментар прессекретарки Зеленського Юлії Мендель на брифінгу 3 червня 2019 року. Тоді вона сказала, що піару з обрізанням стрічок не буде, оскільки це не "рівень президента".

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У суботу, 28 грудня, пресслужба президента повідомила, що він "під час робочої поїздки в Івано-Франківську область взяв участь у відкритті відремонтованого мостового переходу через річку Чечва". Офіс Зеленського похвалився фото президента на заході.

Відзначимо, глава держави навіть особисто пройшовся по мосту, перевіривши на міцність.

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"Який ти сьогодні?" – зіронізував у відповідь Голуб.

Який ти сьогодні pic.twitter.com/lG8FQKJd3y - Mikhail Golub (@golub) December 28, 2019

Зеленського потролили через "піар з обрізанням стрічок"

Президент України під час РОБОЧОЇ поїздкі до Івано-Франківської області взявши участь у відкрітті відновленого мостового переходу через Річку Чечва, Який з'єднує села Довге-Калуське та Пійло.



Докладніше: https://t.co/Nqc32KgIiT pic.twitter.com/U1F8H7lKCk - Офіс Президента (@APUkraine) December 28, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителів Прикарпаття стривожила посилена охорона Зеленського – він прибув на відкриття моста з поліцейськими зі спецназу.

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