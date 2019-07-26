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Не Разумков: в "Слузі народу" назвали кандидатів на крісло глави фракції

7.3т Читати матеріал російською

У партії "Слуга народу", яка отримає більшість в Раді 9-го скликання, є три кандидати на крісло глави фракції.

Як передає "УП" з посиланням на джерело в політсилі, серед претендентів немає Дмитра Разумкова. Главі партії пророкують крісло спікера парламенту.

Так, лідером фракції може стати представник президента в Раді Руслан Стефанчук (№2 у списку), Давид Арахамія (№4) або Олександр Корнієнко (№7).

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Не Разумков: в "Слузі народу" назвали кандидатів на крісло глави фракції
Не Разумков: в "Слузі народу" назвали кандидатів на крісло глави фракції
Не Разумков: в "Слузі народу" назвали кандидатів на крісло глави фракції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що прем'єр-міністром буде професійний економіст без досвіду у великій політиці. При цьому в партії "Слуга народу" також назвали кількох кандидатів на цей пост.

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Особи
Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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