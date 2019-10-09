Не пускають "русскій мір": дипломат оцінив випад Естонії на адресу українців

Надзвичайний і Повноважний Посол України, екс-представник України в Раді ООН з прав людини Володимир Василенко заявив про те, що Естонія має всі підстави не допускати імміграцію в країну носіїв ідей "русского міра", в тому числі з числа українців.

"Естонія як суверенна держава піклується про свою національну безпеку. А питання імміграції - це саме питання національної безпеки", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи висловлювання глави МВС Естонії Марта Хельме.

"Тим більше, коли мова йде про проживання в країні осіб, які не знають державної мови, які фізично і ідеологічно підсилюють ту масу населення, яка вважає себе частиною "русского мира", – підкреслив дипломат.

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Він зауважив: ця заява Хельме не вказує на наявність в Євросоюзі антиукраїнських настроїв. "Естонці абсолютно нормально і лояльно ставляться до України", – запевнив Василенко.

Маса людей, яка, живучи в Естонії, не має наміру вивчати естонську мову, не заслуговує на краще ставлення до себе

На його думку, немає необхідності в офіційній реакції на заяву українського МЗС. "Я б не реагував, тому що вона не становить загрози для національної безпеки України", – заявив дипломат.

"Але та маса людей, яка, живучи в Естонії, не має наміру вивчати естонську мову, не заслуговує на краще ставлення до себе", – переконаний він.

Як писав OBOZREVATEL, глава МВС Естонії і лідер партії EKRE Март Хельме заявив: "Якщо подивитися, то прохачів притулку прибуває до нас більше не з Близького Сходу чи Африки, а з України". Він назвав це серйозною проблемою і пообіцяв: допоки його політична сила входить в уряд, вона не допустить імміграцію в країну.

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