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9 жовтня • оновлено в 18:25
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Не пускають "русскій мір": дипломат оцінив випад Естонії на адресу українців

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Надзвичайний і Повноважний Посол України, екс-представник України в Раді ООН з прав людини Володимир Василенко заявив про те, що Естонія має всі підстави не допускати імміграцію в країну носіїв ідей "русского міра", в тому числі з числа українців.

"Естонія як суверенна держава піклується про свою національну безпеку. А питання імміграції - це саме питання національної безпеки", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи висловлювання глави МВС Естонії Марта Хельме.

"Тим більше, коли мова йде про проживання в країні осіб, які не знають державної мови, які фізично і ідеологічно підсилюють ту масу населення, яка вважає себе частиною "русского мира", – підкреслив дипломат.

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Він зауважив: ця заява Хельме не вказує на наявність в Євросоюзі антиукраїнських настроїв. "Естонці абсолютно нормально і лояльно ставляться до України", – запевнив Василенко.

Маса людей, яка, живучи в Естонії, не має наміру вивчати естонську мову, не заслуговує на краще ставлення до себе

Маса людей, яка, живучи в Естонії, не має наміру вивчати естонську мову, не заслуговує на краще ставлення до себе

На його думку, немає необхідності в офіційній реакції на заяву українського МЗС. "Я б не реагував, тому що вона не становить загрози для національної безпеки України", – заявив дипломат.

"Але та маса людей, яка, живучи в Естонії, не має наміру вивчати естонську мову, не заслуговує на краще ставлення до себе", – переконаний він.

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Як писав OBOZREVATEL, глава МВС Естонії і лідер партії EKRE Март Хельме заявив: "Якщо подивитися, то прохачів притулку прибуває до нас більше не з Близького Сходу чи Африки, а з України". Він назвав це серйозною проблемою і пообіцяв: допоки його політична сила входить в уряд, вона не допустить імміграцію в країну.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Проблема мігрантів в Європі
Особа
Володимир Василенко
Місце
Естонія
Теги
імміграція мігранти
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hunt andres
hunt andres
Чувак очень ошибается. К хо хлам-гастарбайтерам в Эстонии отношение резко отрицательное. Как у эстогцев, так и русскоязычных. Другой народ, непривычный менталитет. Эстония достаточно ксенофобна.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Вместо качественных украинцев, владеющих 10 иностранными языками, Путин рассылает по миру какую-то вату с украинскими паспортами. Доколе?
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van Dijk Max
van Dijk Max
безвиз закрыть , аставнаите Русский мир
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