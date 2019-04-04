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"Не прощають крадіжку мрії": журналіст назвав загрозу для Зеленського і Порошенка

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До будь-якого майбутнього президента, буде це Петро Порошенко чи Володимир Зеленський, в українців будуть занадто високі вимоги, які можуть залишитися нереалізованими.

Адже суспільство часто покладає на політиків надії, не замислюючись, що їх вкрай складно одразу втілити. Таку думку висловив український журналіст Павло Казарін на своїй сторінці у Facebook.

"Уся країна сьогодні порівнює кандидатів, які пройшли у другий тур. У них різні біографії, різний досвід і різні моделі поведінки. Але є те, що ріднить обох. У разі перемоги Володимир Зеленський дуже швидко опиниться в ситуації Петра Порошенка. Проблема чинного президента була в рівні очікувань. Після Майдану запит на швидкі й радикальні зміни був дуже високий. Суспільство нагадувало боксера, який планує в першому ж раунді відправити суперника в нокаут. Але план на бій не спрацював — довелося боксувати всі 12 раундів", — пише він.

Зеленський і Порошенко

Зеленський і Порошенко

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Казарін додав, що проблеми нинішньої України накопичувалися протягом чверті століття і стали схожі на ракові метастази. Отже, миттєво викорінити в країні все, що народу не до душі, не вийшло б.

"Хоча б тому, що це лише в казці Ілля Муромець тридцять три роки лежить на печі, а потім починає перемагати ворогів. У реальності ж він приречений лікувати дистрофію і пролежні", — пояснює свою точку зору журналіст.

Казарін вважає, що падіння рейтингу чинного президента Порошенка сталося не тільки через його прорахунки, а й через надзвичайно високі очікування, якими супроводжувалося його обрання на пост.

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"Така сама доля може чекати Володимира Зеленського. Тому що за нього свої голоси віддають люди, які хочуть різноманітних речей. Його виборці мають різні картинки майбутнього. Ці бажання часом взаємовиключні — і яку б стратегію не вибрав Зеленський у разі перемоги — вже дуже скоро він зіткнеться з фрустрацією. Фрустрацією свого власного виборця", — вважає Казарін.

"Суспільство не вибачає крадіжку мрії. Навіть якщо ця мрія від самого початку має мало шансів бути реалізованою. Петру Порошенку вже довелося в цьому переконатися. А тепер цей же шанс може з'явитися і у Володимира Зеленського", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир ЗеленськийПавло Казарін
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Назвать вождя мародеров и клоуна варьете политиками только из-за жестокого будуна можно, ведь не бывает политиков без идей и убеждений как эти. Автор, не злоупотребляй, а то чревато
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
У Зеленского одна задача Остановить гражданскую войну . Сохранив пр этом хотя бы номинально Украину как единое государство Ели у него это получится. То когда- нибудь ему будут ставить памятники. Но если он поддастся давлению американцев и продолжит риторику о "возврате Крыма" или силовом возврате Донбасса . . То закончит как и СВИН ,всеми проклинаемым
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Семёнов Александр, Свин, как ты квакнул - не бздытливое Хуйло и на дебаты вышел!!!
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