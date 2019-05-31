"Не працюєш – тебе звільнять": глава "Слуги народу" пригрозив "урізати" Верховну Раду

Глава політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков анонсував законопроект про відкликання народного депутата і виступив за скорочення чисельності Верховної Ради.

Про це Разумков розповів в ефірі телеканалу "112 Україна", заявивши, що команда президента працює над проектом закону і висловивши надію, що парламентарії проголосують за нього.

Глава політсили підтримав озвучену в ефірі тезу про те, що "якщо ти не ходиш на роботу – тебе звільнять", і робота Ради не зміниться в разі скорочення кількості нардепів, а витрати на утримання депутатського корпусу знизяться.

"Коли у нас обиралося 450 депутатів, у нас на той момент країна була набагато більшою [за чисельністю населення]. Сьогодні ми розуміємо, що багато хто виїхав, багатьох уже просто немає. І, напевно, такої кількості народних депутатів може не бути, можна і трохи менше... Турбує та кількість депутатів, яка ходить на цю роботу", — сказав Разумков.

"Ви [громадяни України], як роботодавець, народного депутата звільнити не можете. Вам треба чекати п'ять років. Взагалі класна робота: ти береш на роботу співробітника, через два місяці розумієш, що він взагалі не такий, як тобі треба було, не виконує ті обіцянки, які тобі давав, на роботу не ходить, зарплату отримує, голосує за сусіда, а ти його звільнити не можеш. Тому ти повинен чекати п'ять років, щоб потім його вигнати, в кращому випадку", — зазначив політик.

Дмитро Разумков скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Раду був внесений законопроект про імпічмент президента, поданий командою глави держави Володимира Зеленського. Парламентаріям також запропонували підтримати проект закону про скасування депутатської недоторканності.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!