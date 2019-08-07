У "Слузі народу" виступили проти повного скасування недоторканності

У партії "Слуга народу" хочуть, щоб тільки Генеральний прокурор України міг порушити кримінальну справу проти народних депутатів. Тому повністю знімати з себе імунітет там не мають наміру.

Як розповіла OBOZREVATEL кандидатка у народні депутати від СН Роксолана Підласа, вона підтримує скасування депутатської недоторканності зі збереженням так званого парламентського індемнітету. Тобто політичного імунітету.

"Не можна притягати депутата до відповідальності за голосування та висловлювання. Крім цього, повинні залишатися запобіжники від тиску: наприклад, порушення кримінальної справи можливе лише за рішенням Генерального прокурора. Це захистить нардепів від політично мотивованих справ на місцях", – наголосила майбутня нардепка.

Йдеться про повноцінне внесення зміни до статті 80 Конституції: в частині скасування самої недоторканності і в частині скасування необхідності згоди ВРУ на притягнення до відповідальності.

Народні депутати не готові відмовитися від недоторканності

"Але є внутрішньопартійна дискусія щодо порядку притягнення до відповідальності. Ми все ж таки не хочемо, щоб будь-який районний прокурор мав можливість завести справу на депутата – це буде використовуватися для того, щоб впливати на функцію контролю народного депутата", – зазначила Підласа.

Варто зазначити, раніше майбутній глава фракції СН Давид Арахамія заявив, близько 15% майбутніх народних депутатів-мажоритарників від партії проти скасування депутатської недоторканності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за нардепами від партії "Слуга народу" стежитиме програма "Великий брат".

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