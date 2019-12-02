"Не повертатися спиною": Зеленському дали важливу пораду перед зустріччю з Путіним

Президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним краще не повертатися до нього спиною.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів одіозний російський бізнесмен Євген Чичваркін.

"Він (Путін – Ред.) може бути харизматичним, чарівливим, може догоджати. Найголовніше – не обертатися до нього спиною. І зашити кишені, щоб не підкинув нічого й не поцупив. Щоб дряп-дряп не зробив. І руки потім помити", – пояснив він.

Водночас бізнесмен повідомив: у Зеленського перед Путіним є певний козир.

"Козир – те, що наразі в Путіна фейковий рейтинг, а у Зеленського – все ще справжній (сміється). Люди його підтримали, люблять і чекають на зміни. А від Путіна ніхто нічого не чекає. Всі чекають, на жаль... "Лебединого озера". Я про нормальних людей. Про ненормальних ми навіть не говоримо", – пояснив Чичваркін.

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Чичваркін розповів, що президент РФ Володимир Путін за роки свого правління встановив у країні тоталітарний режим.

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