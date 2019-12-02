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2 грудня • оновлено в 11:13
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"Не повертатися спиною": Зеленському дали важливу пораду перед зустріччю з Путіним

3.8т
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Президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним краще не повертатися до нього спиною.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів одіозний російський бізнесмен Євген Чичваркін.

"Він (Путін – Ред.) може бути харизматичним, чарівливим, може догоджати. Найголовніше – не обертатися до нього спиною. І зашити кишені, щоб не підкинув нічого й не поцупив. Щоб дряп-дряп не зробив. І руки потім помити", – пояснив він.

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Водночас бізнесмен повідомив: у Зеленського перед Путіним є певний козир.

"Козир – те, що наразі в Путіна фейковий рейтинг, а у Зеленського – все ще справжній (сміється). Люди його підтримали, люблять і чекають на зміни. А від Путіна ніхто нічого не чекає. Всі чекають, на жаль... "Лебединого озера". Я про нормальних людей. Про ненормальних ми навіть не говоримо", – пояснив Чичваркін.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Чичваркін розповів, що президент РФ Володимир Путін за роки свого правління встановив у країні тоталітарний режим.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Євген Чичваркін
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Сначала Зеля обязан свой коронный номер на пианино исполнить....а там может и подобреет темнейший.
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4
0
семенов Александр
семенов Александр
чичваркин знает как разговаривать с Путиным, именно поэтом у получил пинка у себя на Родине.
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3
1
Waix Alex
Waix Alex
Смерть Московской Орде!!
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4
Putin Serjio
Putin Serjio
Waix Alex, вставай с дивана и вперёд на передовую
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семенов Александр
семенов Александр
Waix Alex, смерть чубатой морде!
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4
2

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