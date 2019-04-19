"Не потрібно наступати на граблі!" Коломойський передбачив політичне майбутнє Порошенка

Колишній власник ПриватБанку, український олігарх Ігор Коломойський вважає неприйнятним політичне переслідування нинішнього глави держави Петра Порошенка.

За його словами, в разі програшу в другому турі президентських виборів Порошенко може очолити партію "Солідарність" і піти на парламентські вибори. Про це олігарх заявив в інтерв'ю "Економічній правді" .

"Я не правоохоронець, але вважаю, що коли людина була у фіналі президентських виборів, вона уже суб'єкт політичного життя і це сприйметься як політичне переслідування. Тому я не думаю, що новій владі потрібно наступати на такі граблі, на які наступив Янукович щодо Тимошенко в 2011 році", — сказав він.

Ігор Коломойський ТСН

Коломойський зазначив, що за свої дії він повинен нести відповідальність перед правоохоронними органами.

"У будь-якому випадку він суб'єкт політичного життя і будь-яке його переслідування, до того ж із видуманих причин, є неприйнятним", — підкреслив олігарх.

Разом із тим Коломойський не відповів, чи буде він присутній на інавгурації нового президента України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський заявив, що його з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським пов'язують винятково контрактні відносини, і актор є повністю незалежним у своїй політичній діяльності.

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