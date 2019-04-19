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/Політика

"Не потрібно наступати на граблі!" Коломойський передбачив політичне майбутнє Порошенка

13.2тЧитати матеріал російською

Колишній власник ПриватБанку, український олігарх Ігор Коломойський вважає неприйнятним політичне переслідування нинішнього глави держави Петра Порошенка.

За його словами, в разі програшу в другому турі президентських виборів Порошенко може очолити партію "Солідарність" і піти на парламентські вибори. Про це олігарх заявив в інтерв'ю "Економічній правді" .

"Я не правоохоронець, але вважаю, що коли людина була у фіналі президентських виборів, вона уже суб'єкт політичного життя і це сприйметься як політичне переслідування. Тому я не думаю, що новій владі потрібно наступати на такі граблі, на які наступив Янукович щодо Тимошенко в 2011 році", — сказав він.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

ТСН

Коломойський зазначив, що за свої дії він повинен нести відповідальність перед правоохоронними органами.

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"У будь-якому випадку він суб'єкт політичного життя і будь-яке його переслідування, до того ж із видуманих причин, є неприйнятним", — підкреслив олігарх.

Разом із тим Коломойський не відповів, чи буде він присутній на інавгурації нового президента України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський заявив, що його з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським пов'язують винятково контрактні відносини, і актор є повністю незалежним у своїй політичній діяльності.

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Особи
Ігор КоломойськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Долгов Владимир
Долгов Владимир
жид жида видит издалека
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Правильно, можно и дальше дуплить кастрюлеголовых!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Анатольевич Чернов, ишаку в пах рассказывай как пасть себе подмоешь после случки с ним, дырявый)))
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Хомяков Николай
Хомяков Николай
Бєня молодець, розумніший за гриценка і риговську наволоч.
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