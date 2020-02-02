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2 лютого • оновлено в 14:17
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"Не потрібно лізти!" У "Слузі народу" озвучили позицію щодо пам'ятників в Україні

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Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що влада не повинна втручатися в питання релігії, свят і встановлення пам'ятників в Україні.

"Держава не повинна лізти в релігію. І не має лізти в те, які свята (відзначають. – Ред.) або які пам'ятники ставлять люди там, де вони живуть", – сказав Качура в ефірі ObozTV.

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"Якщо у Львові хтось хоче встановити пам'ятник Степану Бандері – вони повинні там ставити. Якщо в іншому регіоні хочуть встановити іншій людині – якщо щодо неї немає вироку суду, якщо це історична особистість, важлива для цього регіону, якийсь меценат тощо – нехай він комусь не подобається, але тут цей пам'ятник встановлять", – пояснив Качура.

За його словами, у всіх українців мають бути рівні права.

"Не повинно бути жодної домінантної, однієї "правильної" або "неправильної" ідеології", – наголосив депутат.

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Качура зазначив, що політика "Слуги народу" – об'єднання України. Він також закликав з повагою ставитися до людей, які розмовляють як українською, так і російською мовою.

Пам'ятник Жукову в Харкові активісти знесли, а міська влада відновила

Пам'ятник Жукову в Харкові активісти знесли, а міська влада відновила

facebook.com/gennadykernes

Пам'ятник Степану Бандері в Тернополі

Пам'ятник Степану Бандері в Тернополі

wikimedia.org

Як писав OBOZREVATEL, думка про те, що всі українці різні, але їм потрібно навчитися "жити разом в повазі заради майбутнього своєї країни", раніше озвучив у своїй новорічній промові президент Володимир Зеленський. Він також висловив думку, що "неважливо, як названа вулиця" і "немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину".

Один із останніх скандалів щодо цього питання в Україні трапився в Харкові. Влітку 2019 року там відновили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, який раніше знесли активісти.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олександр Качура
Місце
Україна
Теги
російська мова Партія Слуга народу
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Х Елена
Х Елена
Судя по тому, что ВАШ депутат НЕ упомянул об аналогичном НЕвмешательстве церкви в государство, можно в очередной раз констатировать, что нынешние ВАШИ слуго-народные "покращения" - всего лишь калька с того , что происходило и происходит в РФ-РСФСР, только ещё и отягощённые "двоемыслием". В РФ клерикалы просто откровеннее на место "руководящей и направляющей" рвутся. Впрочем, это давным-давно известно.
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