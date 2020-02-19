"Не поступимося і метром землі!" Данілов зробив важливу заяву про закінчення війни на Донбасі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що припинення війни на Донбасі не може супроводжуватися втратою українських територій.

Як він розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", президент Володимир Зеленський вживає всіх необхідних заходів для того, щоб закінчити війну.

"Наш президент вживає всіх необхідних заходів для того, щоб закінчити війну. Ви знаєте, тому що це для нас дуже болюче питання, яке є сьогодні на території Донецької та Луганської областей. І нам треба в цьому питанні ставити крапку", – підкреслив Данілов.

Олексій Данілов

За його словами, припинення російсько-української війни не може супроводжуватися втратою територій для нашої країни.

"Припинення війни не може супроводжуватися тим, що ми будемо поступатися своїми території або свій суверенітет. Ми не поступаємося ні одним метром української землі. Ми повинні зробити таким чином, щоб наші прикордонники стали на український кордон, щоб відбулися вибори за українськими законами і на українській території", – зазначив Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Данілов повідомив, що спільне патрулювання кордону з Росією представниками вільної України і ОРДЛО не передбачає участь в цьому озброєних терористів.

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