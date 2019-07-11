"Не потрібен із друзями з Росії!" Під офісом Зеленського влаштували масовий протест проти нового голови Одеської ОДА

У четвер, 11 липня, під Офісом президента України на вулиці Банковій у Києві одесити зібралися на протест. Вони виступають проти призначення скандального Андрія Андрейчикова, який має зв’язки з російськими терористами, на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.

На Банкову приїхали два автобуси по 50 осіб. Також учасники акції вимагають проведення відкритого конкурсу на цей пост. Як повідомляє письменниця та активістка Зоя Казанжи на своїй сторінці у Facebook, вони привезли лист і підписи громадських організацій (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Про протест написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook і активіст, ексголова "Правого сектору" в Одесі Сергій Стерненко. Він додав, що, оскільки президент просив надати докази відносин Андрейчикова із окупантами, одесити приїхали, щоб зробити це.

Протести

"Не треба нам голови ОДА з російськими друзями", – прокоментував Стерненко.

Відео з протесту на своїй Facebook-сторінці розмістив також активіст Олег Михайлик. За словами одеситів, місто – це стратегічно важливий регіон.

"І замість того, щоб подати кандидатуру патріотичної людини, яка б відстоювала територіальну цілісність і думала про наш регіон, нам пропонують людину, яка все своє життя займалася збором металолому і дружить із російськими терористами", – розповіли учасники протесту.

Вони зазначили: якщо віддати регіон в руки Андрейчикову, то можна втратити Одесу і повернутися до подій 2014 року. Активісти додали, що якщо він все ж стане головою ОДА, то під Офіс президента прийде набагато більше осіб.

Михайлик зазначив, що в Одесі найменше відчувається Україна і громадяни за неї борються, а от влада – ні. "Їм не потрібна в Одесі Україна", – підсумував активіст.

Протести Facebook Elena Lebedenko

Протести Facebook Elena Lebedenko

Протести Facebook Elena Lebedenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що кандидат на пост голови Одеської ОДА Андрій Андрейчиков не пов'язаний із лідером партії "Родіна", сепаратистом-утікачем Ігорем Марковим.

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