"Не подобаються білоруські креветки": Пристайко яскраво потролив покараних санкціями росіян

Мета українських і західних санкцій проти Росії не в тому, щоб "зробити РФ боляче", а в нормалізації ситуації в Україні.

Про це на прес-брифінгу в рамках конференції YES (Ялтинська європейська стратегія) 14 вересня заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Той факт, що росіяни не задоволені білоруськими оливками та креветками доводить, що санкції все-таки працюють", – зазначив він.

Вадим Пристайко Podrobnosti.ua

"Наша мета не зробити Росії боляче, наша мета, щоб ми з вами жили щасливо. Якщо це змушує Росію, можливо, рухатися в цьому коридорі політичному, це вже заслуга західного світу, який встав нам на допомогу", – сказав політик.

Пристайко також оцінив діяльність попередньої влади: "Я гордий тим, що робила українська дипломатія всі ці роки. Цього було недостатньо, щоб врятувати нашу державу, але це була грандіозна робота".

Як писав OBOZREVATEL, Вадим Пристайко також заявив, що Україні не слід погоджуватися на введення миротворців ООН на Донбас, поки не будуть використані інші шляхи виконання Мінських домовленостей.

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