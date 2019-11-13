"Не почуто селянина й фермера!" Геращенко закликала до діалогу щодо ринку землі

Законопроєкт, який пропонує президентська фракція "Слуга народу", про ринок землі не відповідає інтересам українського суспільства і в такому вигляді не може бути ухвалений.

Про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. Вона наголосила, що фракція "ЄС" категорично проти, аби доленосні для країни закони обговорювалися за скороченою процедурою і ухвалювалися поспіхом.

"У законі, який сьогодні намагаються протягти "слуги", немає ключового – права українця купити землю. Так, він зможе продати свої паї, але купити він її не зможе. Адже не передбачено прозорий кадастр землі, немає такої позиції, як якість землі, а йде "зрівнялівка" плодючих земель Черкащини, Полтавщини і більш складних для обробки земель Херсонщини", – сказала Геращенко.

Геращенко закликала до діалогу щодо ринку землі

Вона додала, що також не передбачено захист землі для того, щоб люди, які обробляють землю могли вкладати землі.

"Крім того, не передбачено створення земельного банку. Насправді, в запропонованих проєктах законів не почуто простого селянина й фермера", – наголосила політик.

Геращенко зауважила, що найкращий вихід з цієї ситуації – відкласти розгляд питання, сісти разом за круглий стіл і розробити такий документ, який об’єднає сесійну залу.

"Цей законопроєкт має захистити селянина, запровадити в Україні прозорий кадастр землі, має заборонити віддавати в одні руки 200 тисяч гектарів землі, адже це призведе до офіційного створення латифундистів в Україні, а не стане допомогою фермерам", – додала вона.

"Наша фракція пропонує сьогодні зняти це питання з розгляду провести серйозну політичну і суспільну дискусію", – підсумувала Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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