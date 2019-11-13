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13 листопада • оновлено в 13:39
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/ Політика

"Не почуто селянина й фермера!" Геращенко закликала до діалогу щодо ринку землі

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Законопроєкт, який пропонує президентська фракція "Слуга народу", про ринок землі не відповідає інтересам українського суспільства і в такому вигляді не може бути ухвалений.

Про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. Вона наголосила, що фракція "ЄС" категорично проти, аби доленосні для країни закони обговорювалися за скороченою процедурою і ухвалювалися поспіхом.

"У законі, який сьогодні намагаються протягти "слуги", немає ключового – права українця купити землю. Так, він зможе продати свої паї, але купити він її не зможе. Адже не передбачено прозорий кадастр землі, немає такої позиції, як якість землі, а йде "зрівнялівка" плодючих земель Черкащини, Полтавщини і більш складних для обробки земель Херсонщини", – сказала Геращенко.

Геращенко закликала до діалогу щодо ринку землі

Геращенко закликала до діалогу щодо ринку землі

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Вона додала, що також не передбачено захист землі для того, щоб люди, які обробляють землю могли вкладати землі.

"Крім того, не передбачено створення земельного банку. Насправді, в запропонованих проєктах законів не почуто простого селянина й фермера", – наголосила політик.

Геращенко зауважила, що найкращий вихід з цієї ситуації – відкласти розгляд питання, сісти разом за круглий стіл і розробити такий документ, який об’єднає сесійну залу.

"Цей законопроєкт має захистити селянина, запровадити в Україні прозорий кадастр землі, має заборонити віддавати в одні руки 200 тисяч гектарів землі, адже це призведе до офіційного створення латифундистів в Україні, а не стане допомогою фермерам", – додала вона.

"Наша фракція пропонує сьогодні зняти це питання з розгляду провести серйозну політичну і суспільну дискусію", – підсумувала Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Мораторій на продаж землі
Особа
Ірина Геращенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...не отвечает интересам украинского общества и в таком виде не может быть принят...." // Главное чтобы он отвечал интересам западных "хазяев". Эта глупая женщи... нет, умная дама, ещё не поняла, что настоящая опасность существованию стране не от Пу, а от западных "хазяев". Если народ этого не понимает, значит он не может иметь свою государственность из-за отсутствия мозгов.
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Кремля Рука
Кремля Рука
А на колени падала с разбегу?
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