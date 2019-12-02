"Не пішов назустріч Росії": соціолог назвав головного конкурента Зеленського

Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов вже в найближчий рік може скласти серйозну конкуренцію в політиці президенту Володимиру Зеленському.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV соціолог Євген Головаха, коментуючи падіння рейтингу глави української держави.

За словами соціолога, Сенцов зараз для українців "уособлює національний опір".

"Ми знаємо, що він ні кроку не зробив, щоб піти назустріч росіянам і відмовитися від своєї політичної позиції. Його покарали дуже суворо – фактично, невідомо за що. Люди це оцінюють і розуміють, що такі особистості уособлюють опір. Інша справа, що його просто не знають як особистість. Якщо його будуть пропагувати як політика, тоді будуть придивлятися", – розповів Головаха.

Експерт спрогнозував, що глава української держави може розгубити свій рейтинг після першого року на посаді: "Це залізний закон української політики – досить року, щоб президент втратив свій рейтинг. Зеленському доведеться серйозно попрацювати, щоб не повторити цю закономірність. Уже тоді Сенцов випередить. Опозиціонери у нас завжди випереджали за рейтингами владу щоразу після першого року правління".

Головаха зазначив, що у Сенцова є серйозна перевага, яка раніше допомогла самому Зеленському – його всі знають, тому йому не потрібен спеціальний піар і розкрутка.

"Інша справа – чи зможе він бути політиком... Я не знаю його поглядів. Він як особистість зі своїми поглядами ще не став предметом пильної уваги суспільства. Я не можу вам сказати, які у нього уявлення про традиції і сучасності", – зазначив соціолог.

При цьому експерт вважає, що зараз Сенцову "поспішати нема куди, та й нема чого".

"Треба подивитися нарешті на конкретні кроки президента Зеленського. Півроку точно є для падіння рейтингу. У нас політики сидять тихенько. А коли впаде рейтинг Зеленського, тоді вони на нього всі кинуться", – пояснив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними соціологів, рейтинг Володимира Зеленського в перші півроку президентства значно знизився.

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