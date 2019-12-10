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10 грудня • оновлено в 15:08
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"Не пішли на капітуляцію!" У Порошенка зробили гучну заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

2.6т
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Саміт у "норманському форматі" 9 грудня у Парижі (Франція), а зокрема і зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера Росії Володимира Путіна у його рамках, не став історичним, але все ж українська влада не пішла на капітуляцію.

Таку думку висловила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у відеокоментарі, який вона розмістила на своїй сторінці у Facebook. Геращенко зазначила, що для неї як для людини, яка активно займалася Мінським процесом попередні роки, результати саміту були доволі очікуваними (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Що важливо у цій зустрічі? Вона відбулася – це добре. Вона не стала історичною, це очевидно, тому що у Путіна немає жодної зацікавленності підписувати мир. Добре, що наша влада не пішла на капітуляцію, на реалізацію планів Кремля", – заявила нардепка.

Володимир Путін, Володимир Зеленський та Ірина Геращенко

Володимир Путін, Володимир Зеленський та Ірина Геращенко

За словами Геращенко, для неї особисто дуже важливо, що вдалося домовитися про звільнення заручників з полону Росії. Вона відзначила, що у двосторонніх перемовинах ключовим було саме газове питання, а не Донбас, адже в цьому був дуже зацікавлений Кремль.

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"Також Росія намагається просунути свій політичний план – так звану формулу Штайнмаєра, у якій хоче закріпити на постійній основі особливості місцевого самоврядування на Донбасі. А це і є ті червоні лінії, які не варто переходити Україні", – підкреслила Геращенко.

Народна депутатка додала, що саміт не став тією зустріччю, на якій підписали мир, адже Росія на це не була згодна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

  • У рамках саміту президент України і глава РФ провели двосторонні переговори.

  • Зеленський озвучив основні пункти, за якими сторони дійшли згоди в Парижі. Він підкреслив, що виступає проти федералізації, впливу інших держав на вектор розвитку країни, а також вказав на неможливість вирішення війни шляхом здачі територій.

  • У мережі був оприлюднений текст комюніке, ухваленого за результатами переговорів.

  • Стало відомо, що сторони підпишуть новий договір щодо Донбасу. Після саміту делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3".

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Автор
Яра Дорош
Особи
Ірина Геращенко Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Дебальцевская капитуляция остается в силе
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Хо Хол
Хо Хол
1. Порошенко принимает капитуляцию, подписывая минские соглашения. 2. Зеленский грозится их выполнить. 3. Порошенко упрекает за это Зеленского в поражении и приписывает капитуляцию ему. 4. На встрече Зеленскому в очередной раз дали понять, что альтернативы минску нет и их нужно выполнять. 5. Порошенко заявил, что Зеленский молодец, потому что не капитулировал. 6 - XOXЛЫ, ВЫ EБAHУТЫE!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Интересно, что это проститутка при любой власти выживет.
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