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5 вересня • оновлено в 01:43
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"Не обмінюйте!" Зеленському направили "вогняний лист" з Європарламенту через полонених

1.2т Читати матеріал російською

До президента України Володимира Зеленського звернулися 40 депутатів Європейського парламенту із закликом не обмінювати громадянина України, колишнього терориста "ДНР" Володимира Цемаха.

При цьому європейські парламентарії відзначають, що колишній "начальник ППО ДНР" вважається важливим свідком у розслідуванні про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

У так званому "вогняному листі" до президента (дослівний переклад – Ред.) відзначається, що Цемах є головним підозрюваним в трагедії MH17.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Обмін полоненими: з'явилося офіційне пояснення від Путіна

"Пан Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні зі збивання MH17 і доступ до нього і його показань Спільної слідчій групі має надзвичайну важливість для судового переслідування з боку країн, які беруть участь", - йдеться в зверненні.

Законодавці також відзначають, що "всі країни, які мають можливість сприяти розслідуванню і судовому переслідуванню відповідальних, повинні повністю співпрацювати зі слідством".

"Не обмінюйте!" Зеленському направили "вогняний лист" з Європарламенту через полонених

"Не обмінюйте!" Зеленському направили "вогняний лист" з Європарламенту через полонених

"Не обмінюйте!" Зеленському направили "вогняний лист" з Європарламенту через полонених

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів в Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

  • Доставлений в Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

  • При цьому підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

  • Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

  • Так, в мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.

  • 30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Президент РФ Володимир Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха.

  • 3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.

  • У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.

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Теми
Обмін полоненими На Донбасі збитий Boeing-777
Особи
Володимир Зеленський Володимир Цемах
Місце
Україна
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