"Не обмінюйте!" Зеленському направили "вогняний лист" з Європарламенту через полонених

До президента України Володимира Зеленського звернулися 40 депутатів Європейського парламенту із закликом не обмінювати громадянина України, колишнього терориста "ДНР" Володимира Цемаха.

При цьому європейські парламентарії відзначають, що колишній "начальник ППО ДНР" вважається важливим свідком у розслідуванні про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

У так званому "вогняному листі" до президента (дослівний переклад – Ред.) відзначається, що Цемах є головним підозрюваним в трагедії MH17.

Володимир Зеленський АР

"Пан Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні зі збивання MH17 і доступ до нього і його показань Спільної слідчій групі має надзвичайну важливість для судового переслідування з боку країн, які беруть участь", - йдеться в зверненні.

Законодавці також відзначають, що "всі країни, які мають можливість сприяти розслідуванню і судовому переслідуванню відповідальних, повинні повністю співпрацювати зі слідством".

Samen met 40 EU collega 's brandbrief gestuurd aan @ZelenskyyUa met dringende oproep om MH17-verdachte niet uit te leveren aan Moskou. https://t.co/ivk11G5ch1 - Kati Piri (@KatiPiri) September 4, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал