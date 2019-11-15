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16 листопада • оновлено в 01:17
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"Не обманюйте": Гордон різко виступив проти ЄС і НАТО

2.3т
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Журналіст Дмитро Гордон висловив думку, що Україну не чекають в ЄС і НАТО.

В ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" він заявив, що політикам потрібно "припинити обманювати українців, кажучи про те, що ми будемо членами НАТО, нас приймуть в ЄС".

"Так ЄС сам скоро може розвалитися. У них своїх проблем вище даху, а їм ще й Україну подавай? Ми повинні розуміти, нас не чекають в ЄС і НАТО. І для нас, напевно, було краще мати позаблоковий статус", – заявив Гордон.

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"Але це не означає, що треба йти в обійми Росії. Росія – ворог України. Я маю на увазі не народ, а російське керівництво", – додав він.

Дмитро Гордон

Дмитро Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявив американським ЗМІ, що НАТО не зможе впоратися з армією РФ і російські танки будуть в Польщі.

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Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Дмитро Гордон Савік Шустер
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Димон что-то почуял
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наш дима таки-да акробат! Меняет кроссовки в прыжке.. ))
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Потеряли Порошенко,теперь Украине ничто не поможет.
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