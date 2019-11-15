Журналіст Дмитро Гордон висловив думку, що Україну не чекають в ЄС і НАТО.

В ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" він заявив, що політикам потрібно "припинити обманювати українців, кажучи про те, що ми будемо членами НАТО, нас приймуть в ЄС".

"Так ЄС сам скоро може розвалитися. У них своїх проблем вище даху, а їм ще й Україну подавай? Ми повинні розуміти, нас не чекають в ЄС і НАТО. І для нас, напевно, було краще мати позаблоковий статус", – заявив Гордон.

"Але це не означає, що треба йти в обійми Росії. Росія – ворог України. Я маю на увазі не народ, а російське керівництво", – додав він.

Дмитро Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявив американським ЗМІ, що НАТО не зможе впоратися з армією РФ і російські танки будуть в Польщі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!