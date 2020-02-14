"Не обіцяв повернути Крим": "слуга народу" зробила скандальну заяву про Зеленського

Народна депутатка України від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що президент України Володимир Зеленський ніколи не обіцяв швидкого миру, повернення Криму, а також викорінення олігархату в країні.

Така позиція парламентарки президентської фракції прозвучала в ефірі телеканалу ATR (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ця влада не говорила, не обіцяла вам того, що вона припинить відносини, припинить мирні переговори. Не обіцяла повернути Крим. Президент не обіцяв повернути Крим, наскільки мені відомо. Так само, як він не обіцяв побороти всіх олігархів, а йому приписують ці обіцянки", – зазначила Василевська-Самглюк.

Василевська-Смаглюк і Зеленський

Водночас, підкреслила вона, глава держави хоче миру та сподівається на те, що всі окуповані території будуть звільнені.

"Але він не говорив, що він це може зробити завтра. Він хоче миру будь-якою ціною, хоче повернути території будь-якою ціною, але, на жаль, він не знає, і в нього немає стратегії, я думаю так, про яку він може розповісти. Стратегія з'являється по ходу гри", – додала нардепка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у жовтні Зеленський запевняв журналістів, що Україна поверне окупований Росією Крим, однак "формули Штайнмаєра" щодо півострова немає.

А до виборів він говорив, що Україні доведеться вести переговори з Російською Федерацією, щоб припинити стрілянину на Донбасі. Крім того, тодішній кандидат у президенти стверджував, що передусім "потрібно припинити стріляти".

Окремо Зеленський акцентував увагу на тому, що необхідно повернути всі території України під контроль Києва.

Що стосується Василевської-Смаглюк, то вона раніше спровокувала скандал заявою про те, що в Україні потрібно "приглушити свободу слова".

Пізніше нардепка назвала епідемію китайського коронавірусу суто маркетинговим ходом для продажу захисних масок.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал