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14 лютого • оновлено в 10:41
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"Не обіцяв повернути Крим": "слуга народу" зробила скандальну заяву про Зеленського

1.3т
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Народна депутатка України від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що президент України Володимир Зеленський ніколи не обіцяв швидкого миру, повернення Криму, а також викорінення олігархату в країні.

Така позиція парламентарки президентської фракції прозвучала в ефірі телеканалу ATR (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ця влада не говорила, не обіцяла вам того, що вона припинить відносини, припинить мирні переговори. Не обіцяла повернути Крим. Президент не обіцяв повернути Крим, наскільки мені відомо. Так само, як він не обіцяв побороти всіх олігархів, а йому приписують ці обіцянки", – зазначила Василевська-Самглюк.

Василевська-Смаглюк і Зеленський

Василевська-Смаглюк і Зеленський

Водночас, підкреслила вона, глава держави хоче миру та сподівається на те, що всі окуповані території будуть звільнені.

"Але він не говорив, що він це може зробити завтра. Він хоче миру будь-якою ціною, хоче повернути території будь-якою ціною, але, на жаль, він не знає, і в нього немає стратегії, я думаю так, про яку він може розповісти. Стратегія з'являється по ходу гри", – додала нардепка.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Ольга Василевська-Смаглюк
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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