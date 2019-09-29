"Не намагайтеся викрутитися!" На фото Зеленського в Бабиному Яру помітили протиріччя

У мережі засумнівалися, чи відвідував президент України Володимир Зеленський Бабин Яр 29 вересня, у день річниці початку розстрілів.

Зокрема, колишній народний депутат Борислав Береза зауважив протиріччя на фотографіях українського глави біля пам'ятника.

"Може, фотки все ж зробили, коли здійнявся галас? Ось на це дуже схоже", – написав він.

Зеленський у Бабиному Яру Facebook Олександр Ройтбурд

"Не викручуйтеся і не намагайтеся виправдати те, що не можна", – додав політик.

Деякі користувачі також стали порівнювати розташування букетів і вінків на знімках із Зеленським та іншими фото із заходу.

Нагадаємо, єврейський релігійний і громадський діяч, голова Об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Блайх, виступаючи на Марші пам'яті жертв, висловив своє невдоволення тим, що захід не відвідав український президент.

У свою чергу головний рабин України Моше Реувен Асман став на захист Зеленського.

Крім того, в мережі з'явилися фото й інформація, що політик відвідав меморіал, проте не публічно. Крім того, він опублікував офіційне звернення до українського народу в зв'язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру.

Зеленський у Бабиному Яру УП

УП

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Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про трагедію в Бабиному Яру. Розстріли там відбувалися під час окупації нацистами, з 1941 до 1943 року.

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