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30 вересня • оновлено в 06:00
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"Не намагайтеся викрутитися!" На фото Зеленського в Бабиному Яру помітили протиріччя

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У мережі засумнівалися, чи відвідував президент України Володимир Зеленський Бабин Яр 29 вересня, у день річниці початку розстрілів.

Зокрема, колишній народний депутат Борислав Береза зауважив протиріччя на фотографіях українського глави біля пам'ятника.

"Може, фотки все ж зробили, коли здійнявся галас? Ось на це дуже схоже", – написав він.

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Зеленський у Бабиному Яру

Зеленський у Бабиному Яру

Facebook Олександр Ройтбурд

"Не викручуйтеся і не намагайтеся виправдати те, що не можна", – додав політик.

Деякі користувачі також стали порівнювати розташування букетів і вінків на знімках із Зеленським та іншими фото із заходу.

Нагадаємо, єврейський релігійний і громадський діяч, голова Об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Блайх, виступаючи на Марші пам'яті жертв, висловив своє невдоволення тим, що захід не відвідав український президент.

У свою чергу головний рабин України Моше Реувен Асман став на захист Зеленського.

Крім того, в мережі з'явилися фото й інформація, що політик відвідав меморіал, проте не публічно. Крім того, він опублікував офіційне звернення до українського народу в зв'язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру.

Зеленський у Бабиному Яру

Зеленський у Бабиному Яру

УП

"Не намагайтеся викрутитися!" На фото Зеленського в Бабиному Яру помітили протиріччя

УП

"Не намагайтеся викрутитися!" На фото Зеленського в Бабиному Яру помітили протиріччя

скрін коментарів

"Не намагайтеся викрутитися!" На фото Зеленського в Бабиному Яру помітили протиріччя

скрін коментарів

"Не намагайтеся викрутитися!" На фото Зеленського в Бабиному Яру помітили протиріччя

скрін коментарів

"Не намагайтеся викрутитися!" На фото Зеленського в Бабиному Яру помітили протиріччя

скрін коментарів

"Не намагайтеся викрутитися!" На фото Зеленського в Бабиному Яру помітили протиріччя

скрін коментарів

"Не намагайтеся викрутитися!" На фото Зеленського в Бабиному Яру помітили протиріччя

скрін коментарів

"Не намагайтеся викрутитися!" На фото Зеленського в Бабиному Яру помітили протиріччя

скрін коментарів

"Не намагайтеся викрутитися!" На фото Зеленського в Бабиному Яру помітили протиріччя

скрін коментарів

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про трагедію в Бабиному Яру. Розстріли там відбувалися під час окупації нацистами, з 1941 до 1943 року.

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Особи
Борислав Береза Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
Бабин Яр геноцид євреїв фотографии політика
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ба ндеровцы тоже поминали?
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Александрович Борис
Александрович Борис
Гусенцова Галина, хороший вопрос, а почему молчат "свiдомие патрiоти" ?
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