"Не можу роздягнутися": Савченко розповіла про першу ніч у СІЗО

Підозрювана в підготовці державного перевороту і терактах народний депутат Надія Савченко поділилася з журналістами враженнями від ночі, проведенної в СІЗО.

Як вона сказала 23 березня у залі суду, СІЗО в Україні не відрізняється від російського, а в деяких моментах навіть гірше, передає "Українська Правда".

На питання журналістів, як вона ночувала в ізоляторі Савченко сказала: "Як і в російському - нічим не відрізняється".

Нардеп не відповіла журналістам на запитання, чи збирається вона і в цей раз голодувати.

За її словами, в СІЗО всюди встановлені камери.

"У СІЗО у мене немає жодної зони в камері, де не принижувалася б людська гідність. Я не можу роздягнутися, щоб мене не знімали відеокамери, не можу сходити в туалет, щоб не знімали відеокамери. В принципі, це в деяких моментах навіть гірше, ніж у СІЗО ворога", - сказала народний депутат.

Савченко знаходиться у так званому "акваріумі". На суд вона одягла чорний светр з тризубом на грудях.

У залі засідань присутні мати і сестра Савченко і троє її захисників.

Як повідомляв "Обозреватель", в Шевченківському районному суді Києва 23 березня має розпочатися суд над Савченко.

Генеральна прокуратура України просить суд обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу.