"Не можу чинити опір": Зеркаль покине МЗС через Зеленського

Заступник глави МЗС України Олена Зеркаль найближчим часом планує покинути посаду.

В ефірі "24 каналу" вона заявила, що на цьому тижні виконає своє останнє завдання: проведе процесуальні слухання в Гаазі за новим арбітражем, пов'язаним з захопленням Росією українських моряків і кораблів у листопаді минулого року.

Зеркаль зазначила, що їй потрібно зробити перерву. "А що стосується завдань, які переді мною стояли, або будуть стояти, – я завжди шукала собі щось, що мене цікавило, що було великим викликом, за що ніхто не хотів братися і мав сумніви, що це можна зробити", – заявила вона.

Також Зеркаль запитали, чому вона не хоче залишитися в МЗС як частина системи, яка може чинити опір Росії.

"Я не можу чинити опір, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента", – заявила вона.

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інавгурації Володимира Зеленського Олена Зеркаль раптово відмовилася зайняти посаду заступника глави Адміністрації президента. Тоді вона захотіла залишитися в МЗС.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!