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20 листопада • оновлено в 02:38
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"Не можу чинити опір": Зеркаль покине МЗС через Зеленського

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Заступник глави МЗС України Олена Зеркаль найближчим часом планує покинути посаду.

В ефірі "24 каналу" вона заявила, що на цьому тижні виконає своє останнє завдання: проведе процесуальні слухання в Гаазі за новим арбітражем, пов'язаним з захопленням Росією українських моряків і кораблів у листопаді минулого року.

Зеркаль зазначила, що їй потрібно зробити перерву. "А що стосується завдань, які переді мною стояли, або будуть стояти, – я завжди шукала собі щось, що мене цікавило, що було великим викликом, за що ніхто не хотів братися і мав сумніви, що це можна зробити", – заявила вона.

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Також Зеркаль запитали, чому вона не хоче залишитися в МЗС як частина системи, яка може чинити опір Росії.

"Я не можу чинити опір, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента", – заявила вона.

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інавгурації Володимира Зеленського Олена Зеркаль раптово відмовилася зайняти посаду заступника глави Адміністрації президента. Тоді вона захотіла залишитися в МЗС.

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Особи
Олена Зеркаль Володимир Зеленський Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Иванович Василий
Иванович Василий
Достойное решение профи в своем деле. Если профи видит простую выгоду нормы права - она должна следовать ей, а не дальние мнимые цели возомнившего, что кто-то среди решающих в нормандском процессе имеет тот же интерес, что и у него. После не усвоенного Зе урока № 1 от Трампа впереди для Зе нормандский урок № 2 по политике дипломатии. В этом и есть разница между профи и не-профи, вопрос лишь в том, способен ли сам не-профи к обучению и осознанию (признанию хотя бы для себя) своих ошибок от непрофессионального идеализма в установках политики.
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