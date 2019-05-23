"Не можна гратися з відкритими списками": у КВУ зробили заяву про вибори

У Комітеті виборців України (КВУ) закликали Верховну Раду ретельно опрацювати введення пропорційної виборчої системи з відкритими списками.

"Не можна гратися з відкритими списками. Кодекс вимагає серйозної роботи", — заявив у ефірі ObozTV глава КВУ Олексій Кошель.

За його оцінками, розгляд нового виборчого кодексу може тривати 2-3 тижні пленарних засідань, тобто приблизно 1,5 місяці парламентської роботи.

"Модель з відкритими списками — надзвичайно складна виборча модель. Говорити про її запровадження за кілька днів до старту перевиборів — це безвідповідальна політична заява. Навіть до чергових виборів 27 жовтня запровадити відкриті списки було б малореально", — наголосив Кошель.

При цьому він закликав поточне скликання Верховної Ради ухвалити законопроект "на майбутнє".

"Якщо парламент візьме на себе ініціативу і до кінця своєї каденції розгляне і ухвалить у другому читанні кодекс із відкритими списками — це буде невеликою перемогою для всіх політичних партій. Напередодні голосування 21 липня вони покажуть своїм виборцям, що здатні виконувати обіцянки і думати не тільки про власні рейтинги, а й про парламенти наступних скликань", — пояснив глава КВУ.

Також Кошель прокоментував провал у Раді президентського законопроекту про зниження прохідного бар'єру зі збереженням закритих списків.

На його думку, депутати об'єдналися, щоб не допустити монополізму Володимира Зеленського та його політсили.

"Вчора вранці для багатьох депутатів був такий "холодний душ", коли вони побачили останні результати соцопитувань і зрозуміли, що система із закритими списками і зниженням виборчого бар'єру була надзвичайно вигідна для "Слуги народу", яка могла навіть сформувати одноосібну більшість у парламенті", — зазначив глава Комітету виборців.

Втім, додав він, розроблений Адміністрацією президента документ був недостатньо якісний: "Це були технічні правки до чинного закону. А варто було б розглядати і низку інших важливих для виборів питань".

Позачергові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський оголосив про своє рішення розпустити парламент.

На позачерговому пленарному засіданні 22 травня президент вніс до Ради законопроект, що пропонує ліквідацію "мажоритарки", зниження прохідного бар'єру з 5% до 3% і збереження закритих списків.

Депутати провалили голосування: проект підтримали лише 92 парламентаря за необхідних 226.

Паралельно до парламенту внесли альтернативну пропозицію, яка передбачає вибори за відкритими виборчими списками.

23 травня президентський указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня набув чинності.

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