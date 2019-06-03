"Не можна грати з шулером!" Зеленського попередили про небезпеку Путіна

Націоналіст, письменник і лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що будь-яка спроба президента України Володимира Зеленського обіграти російського лідера Володимира Путіна закінчиться невдачею.

"Я думаю, що не треба сідати грати у карти з шулером, і намагатися його обдурити. Обдурить саме він, адже у нього великий досвід. І найголовніше – Путін на сьогоднішній день може приймати рішення одноосібно, а хто приймає рішення в Україні, не знають навіть українці. Це точно не новий президент, а наскільки приймає рішення одноосібно Коломойський, ми ще не знаємо, тут все може статися", – сказав він в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, Україна нібито переповнена ворогами, які впливають на прийняття політичних рішень у нашій країні.

Володимир Зеленський

"Агентури ворога повно скрізь, і зусилля для знищення цієї агентури ще не були здійснені. Тобто вести складні ігри з ворогом немає сенсу. Тим більше, що ми вже це намагалися робити. Мінські домовленості – це спроба такої гри з нашого боку, але вони ні до чого не привели. Вони не привели навіть до звільнення військовополонених, у тій кількості, в якій нам хотілося би", – підкреслив Корчинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Корчинського, Зеленський не дарма використовує риторику про референдум щодо долі Донбасу. Таким чином, він намагається зберегти проросійськи налаштований електорат.

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