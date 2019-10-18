"Не можемо підтримати!" Тимошенко розкритикувала проєкт бюджету

Запропонований владою проєкт бюджету на наступний рік зберігає старі підходи до формування життя країни.

Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з трибуни парламенту. Вона зауважила, що через це партія не підтримала таку його редакцію (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

"Бюджет на наступний рік – ключова стратегія життя країни. Від всіх органів влади люди очікували фундаментальних змін, але те, що ми пропонуємо, зберігає старі підходи", – сказала вона.

Команда "Батьківщини", зазначила Тимошенко, пропонувала врахувати декілька важливих речей. Насамперед треба ухвалити закон про деофшоризацію.

Юлія Тимошенко

"Ми разом з ЄС відпрацювали ідеальну модель, де ніхто не зможе працювати з офшорами. У перший рік плюс 67 млрд грн в дохідну частину. Достатньо тижня, щоб це зробити. Але це не враховано", – сказала політик.

У бюджеті відсутнє збільшення доходів від легалізації потоків товарів через митницю, іншого підходу детінізації з погляду нової податкової системи, немає жодних кроків щодо інвестиційної політики, відсутня нова політика в охороні здоров’я, а мінімальний прожитковий рівень в державному кошторисі не врахований навіть для пенсій та зарплат, додала парламентар.

Окрім того, зауважила Тимошенко, у бюджеті наявна стара система тарифів, зменшення субсидій.

"Таку редакцію ми не можемо підтримати. Ми дали повне викладення щодо доходів та видатків, як зробити прагматичний бюджет. Давайте зробимо інший реальний бюджет. Ми готові співпрацювати", – підсумувала політик.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада в п'ятницю, 18 жовтня, в першому читанні прийняла проект бюджету на 2020 рік. Законопроєкт підтримали 255 народних депутатів, з них 235 – від "Слуги народу"

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