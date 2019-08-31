"Не може вгамуватися": Зеленський розповів про вплив Богдана

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у глави його Офісу Андрія Богдана не виходить впливати на главу держави, проте юрист часто дає цінні поради.

Подробицями про їхні відносини поділився Зеленський в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану, яке транслював телеканал "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він така, просто, нетерпляча людина, якби ви знали. Він не може іноді, як то кажуть, вгамуватися. Я йому кажу: що ти постійно виставляєш в Instagram? Що ти за людина? Що ти в Facebook? Куди ти поліз до журналістів? Чого ти з ними лаєшся? Він повинен заспокоїтися", – зазначив президент.

Зеленський розповів про вплив Богдана Українська правда

"Впливати на мене – він знає, що це дуже-дуже складно. Але він розбирається в цьому, у нього в політиці більший досвід, це правда, що іноді він дає дуже креативні думки, це так і є. Він мені може шепотіти: "А ти забув сказати про це", я йому кажу: "Андрію, заспокойся", він: "Ти бачиш, що він сказав?" – додав Зеленський.

Зеленський розповів про вплив Богдана ТСН

Зеленський розповів про вплив Богдана Кореспондент

Зеленський розповів про вплив Богдана 24 канал

Зеленський розповів про вплив Богдана Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розкритикував Богдана за те, що День Незалежності України той відсвяткував на весіллі друга в Сен-Тропе.

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