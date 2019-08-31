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"Не може вгамуватися": Зеленський розповів про вплив Богдана

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що у глави його Офісу Андрія Богдана не виходить впливати на главу держави, проте юрист часто дає цінні поради.

Подробицями про їхні відносини поділився Зеленський в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану, яке транслював телеканал "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він така, просто, нетерпляча людина, якби ви знали. Він не може іноді, як то кажуть, вгамуватися. Я йому кажу: що ти постійно виставляєш в Instagram? Що ти за людина? Що ти в Facebook? Куди ти поліз до журналістів? Чого ти з ними лаєшся? Він повинен заспокоїтися", – зазначив президент.

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Зеленський розповів про вплив Богдана

Зеленський розповів про вплив Богдана

Українська правда

"Впливати на мене – він знає, що це дуже-дуже складно. Але він розбирається в цьому, у нього в політиці більший досвід, це правда, що іноді він дає дуже креативні думки, це так і є. Він мені може шепотіти: "А ти забув сказати про це", я йому кажу: "Андрію, заспокойся", він: "Ти бачиш, що він сказав?" – додав Зеленський.

Зеленський розповів про вплив Богдана

Зеленський розповів про вплив Богдана

ТСН

Зеленський розповів про вплив Богдана

Зеленський розповів про вплив Богдана

Кореспондент

Зеленський розповів про вплив Богдана

Зеленський розповів про вплив Богдана

24 канал

Зеленський розповів про вплив Богдана

Зеленський розповів про вплив Богдана

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розкритикував Богдана за те, що День Незалежності України той відсвяткував на весіллі друга в Сен-Тропе.

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан Станіслав Боклан
Місце
Україна
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