''Не мовчіть!'' Гриценко зробив звернення щодо інциденту з Вакарчуком

Лідер "Громадянської позиції", кандидат в президенти Анатолій Гриценко звернувся до ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василя Тація щодо відмови українському музиканту Святославу Вакарчуку надати приміщення для виступу.

Він написав відповідного листа на своїй сторінці в Facebook, закликавши доктора юридичних наук зробити заяву для громадськості, якщо таке рішення приймалося під тиском.

"Звернутися до Вас як науковець до науковця змусила прикра подія. Українському музиканту, громадському діячу Святославу Вакарчуку було відмовлено у проведенні заходу на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який Ви маєте честь очолювати. Як повідомив сам Святослав Вакарчук, проведення заходу було завчасно погоджене, а відмова – неаргументована", - зазначив Гриценко в листі.

За його словами, в умовах нинішньої політичної ситуації, зокрема наближення виборів президента України, частиною суспільства цей факт був сприйнятий як повернення до не кращих часів історії країни.

"Часів, коли на догоду чи за прямої вказівки влади перед її політичними опонентами зачинялися двері інституцій, що за своєю сутністю та за законом мають бути незалежними й вільними. Засвідчую, що зараз справді опозиційним політикам, зокрема й мені, закрито доступ до засобів масової інформації, що контролюються владою та олігархами, які підтримують нинішній режим. Зафіксовані непоодинокі випадки адміністративного тиску на членів партії "Громадянська позиція", спроби працівників правоохоронних органів зірвати партійні заходи", - додав він.

На думку Гриценка, в умовах повзучої ревізії університети мають стояти неприступними фортецями на захист вільної думки, прав і свобод громадян. Він уточнив, що цю позицію поділяють більшість вчених.

"В Україні Вас знають як фахівця, який своє життя присвятив вихованню юридичної еліти країни, формуванню освітнього і правового поля Української держави. Щоб запобігти намаганням завдати репутаційної шкоди Вам і керованому Вами навчальному закладу, прошу оприлюднити Вашу особисту оцінку того, що сталося. Якщо відмова Святославу Вакарчуку викликана наявним чи вірогідним тиском на керівництво університету з боку влади, то, прошу Вас, не мовчіть - відкрито повідомте про це громадськість. Спільно ми захистимо виборені Украінським народом права і свободи", - написав Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук раніше розповів, що 29 жовтня має відбутися зустріч в університеті з "представниками юридичної спільноти і всіма небайдужими" на тему написаної ним статті про верховенство права і питання судової реформи.