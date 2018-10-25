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''Не мовчіть!'' Гриценко зробив звернення щодо інциденту з Вакарчуком

26.7тЧитати матеріал російською

Лідер "Громадянської позиції", кандидат в президенти Анатолій Гриценко звернувся до ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василя Тація щодо відмови українському музиканту Святославу Вакарчуку надати приміщення для виступу.

Він написав відповідного листа на своїй сторінці в Facebook, закликавши доктора юридичних наук зробити заяву для громадськості, якщо таке рішення приймалося під тиском.

"Звернутися до Вас як науковець до науковця змусила прикра подія. Українському музиканту, громадському діячу Святославу Вакарчуку було відмовлено у проведенні заходу на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який Ви маєте честь очолювати. Як повідомив сам Святослав Вакарчук, проведення заходу було завчасно погоджене, а відмова – неаргументована", - зазначив Гриценко в листі.

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За його словами, в умовах нинішньої політичної ситуації, зокрема наближення виборів президента України, частиною суспільства цей факт був сприйнятий як повернення до не кращих часів історії країни.

"Часів, коли на догоду чи за прямої вказівки влади перед її політичними опонентами зачинялися двері інституцій, що за своєю сутністю та за законом мають бути незалежними й вільними. Засвідчую, що зараз справді опозиційним політикам, зокрема й мені, закрито доступ до засобів масової інформації, що контролюються владою та олігархами, які підтримують нинішній режим. Зафіксовані непоодинокі випадки адміністративного тиску на членів партії "Громадянська позиція", спроби працівників правоохоронних органів зірвати партійні заходи", - додав він.

На думку Гриценка, в умовах повзучої ревізії університети мають стояти неприступними фортецями на захист вільної думки, прав і свобод громадян. Він уточнив, що цю позицію поділяють більшість вчених.

"В Україні Вас знають як фахівця, який своє життя присвятив вихованню юридичної еліти країни, формуванню освітнього і правового поля Української держави. Щоб запобігти намаганням завдати репутаційної шкоди Вам і керованому Вами навчальному закладу, прошу оприлюднити Вашу особисту оцінку того, що сталося. Якщо відмова Святославу Вакарчуку викликана наявним чи вірогідним тиском на керівництво університету з боку влади, то, прошу Вас, не мовчіть - відкрито повідомте про це громадськість. Спільно ми захистимо виборені Украінським народом права і свободи", - написав Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук раніше розповів, що 29 жовтня має відбутися зустріч в університеті з "представниками юридичної спільноти і всіма небайдужими" на тему написаної ним статті про верховенство права і питання судової реформи.

Особи
Анатолій ГриценкоСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
Об'єкт
вибори в Україні
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
"А судьи кто?" Шекспир, по-моему, в гробу крутится как пропеллер, да и Толя чудит без баяна, там на ректора такой компромат, что если он че-то вякнет, сядет лет на тнадцать с конфискацией. Мы поменяли президента, а система осталась старая
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