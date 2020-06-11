"Не мій рівень": Зеленський розповів про відмову Саакашвілі стати його радником

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому колишній президент Грузії і екс-глава Одеської області Міхеїл Саакашвілі не став його радником і віце-прем'єром з реформ.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді". І підкреслив, що повернув Саакашвілі український паспорт, тому що "це було справедливо".

Зеленський розповів про відмову Саакашвілі стати його радником Українська правда

Спочатку президент запропонував Саакашвілі стати його радником з реформ, але той відмовився.

"Він запитав: "Де ви мене бачите?". І я йому сказав: "Я хочу, щоб ви самі подумали, побачили свій статус". Я йому запропонував: "Можете йти до мене радником з реформ". Він каже: "Це не мій рівень", – розповів Зеленський.

Після цього Саакашвілі сам запропонував, що "в уряді може займатися реформами, бути віце-прем'єром з реформ". Але, за словами Зеленського, цю пропозицію не підтримали в фракції "Слуги народу".

"Не став, тому що ставлення було різне – і різке, і різне у нашій фракції", – зазначив Зеленський.

У підсумку екс-президент Грузії отримав посаду голови Виконавчого комітету реформ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міхеїла Саакашвілі назвали одним з найбільших лідерів світу.

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