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11 червня • оновлено в 15:54
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"Не мій рівень": Зеленський розповів про відмову Саакашвілі стати його радником

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Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому колишній президент Грузії і екс-глава Одеської області Міхеїл Саакашвілі не став його радником і віце-прем'єром з реформ.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді". І підкреслив, що повернув Саакашвілі український паспорт, тому що "це було справедливо".

Зеленський розповів про відмову Саакашвілі стати його радником

Зеленський розповів про відмову Саакашвілі стати його радником

Українська правда

Спочатку президент запропонував Саакашвілі стати його радником з реформ, але той відмовився.

"Він запитав: "Де ви мене бачите?". І я йому сказав: "Я хочу, щоб ви самі подумали, побачили свій статус". Я йому запропонував: "Можете йти до мене радником з реформ". Він каже: "Це не мій рівень", – розповів Зеленський.

Після цього Саакашвілі сам запропонував, що "в уряді може займатися реформами, бути віце-прем'єром з реформ". Але, за словами Зеленського, цю пропозицію не підтримали в фракції "Слуги народу".

"Не став, тому що ставлення було різне – і різке, і різне у нашій фракції", – зазначив Зеленський.

У підсумку екс-президент Грузії отримав посаду голови Виконавчого комітету реформ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міхеїла Саакашвілі назвали одним з найбільших лідерів світу.

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Особи
Міхеїл Саакашвілі Володимир Зеленський
Місце
Україна
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