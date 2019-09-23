Не менше години: Пристайко розкрив деталі зустрічі Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп на полях Генеральної асамблеї ООН проведуть повноцінні тривалі переговори.

Деталі зустрічі двох лідерів розкрив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю "Громадському". Він підкреслив, що і Зеленський, і Трамп спеціально знайшли для цього час, тому їхні переговори триватимуть не менше години. Гголовна мета – налагодження зв'язку між країнами.

Пристайко нагадав, що президент України мав дві телефонні розмови з американським колегою, проте всі розуміють, наскільки важливо мати безпосередній контакт двох лідерів.

Зеленський і Трамп "РБК-Україна"

"На жаль або на щастя, так побудовані системи, лідери грають дуже високу роль у дипломатії та взагалі відносинах між країнами. Якщо встановиться нормальне розуміння і нам вдасться один одному пояснити, чого ми очікуємо, якими бачимо і розвиток двосторонніх відносин, і взагалі виживання України у війні – це і є основні завдання", – сказав Пристайко.

Глава МЗС України підкреслив, що він не може розкрити всі цілі переговорів, проте йдеться про цілий список проблем, який Україна пройде зі США.

"Іноді це проблеми, іноді – просто бізнесідеї. Наприклад, нам потрібна енергетична безпека. Це одне з ключових завдань нашої з вами національної безпеки. Це одне з питань, які обов'язково обговорять президенти", – підкреслив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зустріч Трампа і Зеленського була запланована на 1 вересня, проте американський лідер скасував поїздку до Варшави через ураган, який насувався на Флориду.

Планувалося, що Трамп і Зеленський під час зустрічі порушать питання протидії агресії РФ в Україні та майбутнього візиту глави української держави до США.

Незабаром у результаті телефонної розмови Зеленського і віцепрезидента США Майка Пенса були узгоджені переговори, які призначили на кінець вересня.

Помічниця державного секретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд порадила Зеленському звернути увагу на два питання у дискусії з Трампом: інвестиції та санкції проти Росії.

В Офісі президента назвали остаточну дату зустрічі Зеленського і Трампа – 25 вересня.

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