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23 вересня • оновлено в 15:30
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Не менше години: Пристайко розкрив деталі зустрічі Зеленського з Трампом

1.6т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп на полях Генеральної асамблеї ООН проведуть повноцінні тривалі переговори.

Деталі зустрічі двох лідерів розкрив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю "Громадському". Він підкреслив, що і Зеленський, і Трамп спеціально знайшли для цього час, тому їхні переговори триватимуть не менше години. Гголовна мета – налагодження зв'язку між країнами.

Пристайко нагадав, що президент України мав дві телефонні розмови з американським колегою, проте всі розуміють, наскільки важливо мати безпосередній контакт двох лідерів.

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Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

"РБК-Україна"

"На жаль або на щастя, так побудовані системи, лідери грають дуже високу роль у дипломатії та взагалі відносинах між країнами. Якщо встановиться нормальне розуміння і нам вдасться один одному пояснити, чого ми очікуємо, якими бачимо і розвиток двосторонніх відносин, і взагалі виживання України у війні – це і є основні завдання", – сказав Пристайко.

Глава МЗС України підкреслив, що він не може розкрити всі цілі переговорів, проте йдеться про цілий список проблем, який Україна пройде зі США.

"Іноді це проблеми, іноді – просто бізнесідеї. Наприклад, нам потрібна енергетична безпека. Це одне з ключових завдань нашої з вами національної безпеки. Це одне з питань, які обов'язково обговорять президенти", – підкреслив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Офісі президента назвали остаточну дату зустрічі Зеленського і Трампа – 25 вересня.

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Тема
Зустріч Трампа і Зеленського
Особи
Вадим Пристайко Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Лишь бы успел за час все зробыть дедушке
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Вопрос один...сдаст шут ...байдена или не сдаст...больше трампу ничего от него не надо
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