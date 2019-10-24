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24 жовтня • оновлено в 18:10
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"Не маю відношення!" Корбан заявив про наклеп через будівництво у Протасовому Яру

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Колишній заступник очільника Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського Геннадій Корбан заявив, що не має жодного відношення до будівництва у Протасовому Яру, а також до погроз голові ініціативної групи "Захистимо Протасів Яр" Романові Ратушному.

Про це він сказав активістам громадського руху "ЧЕСНО". За його словами, його ім'я хочуть очорнити з певною метою.

Зауважимо, місцеві мешканці створили ініціативну групу на захист Протасового Яру від вирубки та забудови. Її очолив член громади Роман Ратушний.

Генадій Корбан

Генадій Корбан

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Ініціативна група збирала документи, які доводять незаконність будівництва й вирубування дерев у Протасовому Яру, писала заяви до поліції та прокуратури, представляла інтереси громади в судах, організовувала акції протесту.

Забудовник зі свого боку залучав охоронні фірми, які протистояли місцевим жителям. Саме охоронці першими почали погрожувати Ратушному, за його словами, навіть у присутності поліції.

Як писав OBOZREVATEL, противники будівництва житлового комплексу поблизу Протасового Яру в Києві вдалися до цинічної маніпуляції з ветераном АТО.

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Особа
Геннадій Корбан
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