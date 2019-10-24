"Не маю відношення!" Корбан заявив про наклеп через будівництво у Протасовому Яру

Колишній заступник очільника Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського Геннадій Корбан заявив, що не має жодного відношення до будівництва у Протасовому Яру, а також до погроз голові ініціативної групи "Захистимо Протасів Яр" Романові Ратушному.

Про це він сказав активістам громадського руху "ЧЕСНО". За його словами, його ім'я хочуть очорнити з певною метою.

Зауважимо, місцеві мешканці створили ініціативну групу на захист Протасового Яру від вирубки та забудови. Її очолив член громади Роман Ратушний.

Генадій Корбан

Ініціативна група збирала документи, які доводять незаконність будівництва й вирубування дерев у Протасовому Яру, писала заяви до поліції та прокуратури, представляла інтереси громади в судах, організовувала акції протесту.

Забудовник зі свого боку залучав охоронні фірми, які протистояли місцевим жителям. Саме охоронці першими почали погрожувати Ратушному, за його словами, навіть у присутності поліції.

Як писав OBOZREVATEL, противники будівництва житлового комплексу поблизу Протасового Яру в Києві вдалися до цинічної маніпуляції з ветераном АТО.

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