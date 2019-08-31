"Не мав права!" Зеленський відреагував на відпочинок Богдана в Сен-Тропе

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не схвалює поїздку глави свого Офісу Андрія Богдана на весілля в Сен-Тропе, яка співпала з Днем Незалежності України.

Своєю думкою поділився він в інтерв'ю акторові Станіславу Бокланом, приуроченому 100 дням президентства, яке транслював у суботу, 31 серпня, телеканал "1+1".

"Богдан пішов у відпустку, і це було не 24-го. Він поїхав не в День Незалежності. Це його офіційна відпустка. Ми домовилися – я підписав відпустку, тобто папери. Він на 24-е був запрошений на весілля до свого товариша чи кого там, я не знаю цих людей", – прокоментував президент.

Зеленський відреагував на відпочинок Богдана в Сен-Тропе

"Я подзвонив і сказав, що він друга людина після мене зараз, коли ще немає уряду, і не має права на День Незалежності своєї країни в Сен-Тропе гуляти. Я думаю, що він неправий. Чи порушував він закон – так, не порушував. Але я думаю, що не всі міряється законами. Але спеціально на День Незалежності, хочу захистити його в цьому питанні, він не їхав в Сен-Тропе, хоча він неправий", – додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Богдан провів День Незалежності України у Франції на весіллі відомого українського юриста і блогера Андрія Довбенко.

Він виправдався, заявивши, що має право у вихідні дні відпочивати там, де вважає за потрібне.

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