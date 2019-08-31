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"Не мав права!" Зеленський відреагував на відпочинок Богдана в Сен-Тропе

17.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не схвалює поїздку глави свого Офісу Андрія Богдана на весілля в Сен-Тропе, яка співпала з Днем Незалежності України.

Своєю думкою поділився він в інтерв'ю акторові Станіславу Бокланом, приуроченому 100 дням президентства, яке транслював у суботу, 31 серпня, телеканал "1+1".

"Богдан пішов у відпустку, і це було не 24-го. Він поїхав не в День Незалежності. Це його офіційна відпустка. Ми домовилися – я підписав відпустку, тобто папери. Він на 24-е був запрошений на весілля до свого товариша чи кого там, я не знаю цих людей", – прокоментував президент.

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Зеленський відреагував на відпочинок Богдана в Сен-Тропе

Зеленський відреагував на відпочинок Богдана в Сен-Тропе

"Я подзвонив і сказав, що він друга людина після мене зараз, коли ще немає уряду, і не має права на День Незалежності своєї країни в Сен-Тропе гуляти. Я думаю, що він неправий. Чи порушував він закон – так, не порушував. Але я думаю, що не всі міряється законами. Але спеціально на День Незалежності, хочу захистити його в цьому питанні, він не їхав в Сен-Тропе, хоча він неправий", – додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Богдан провів День Незалежності України у Франції на весіллі відомого українського юриста і блогера Андрія Довбенко.

Він виправдався, заявивши, що має право у вихідні дні відпочивати там, де вважає за потрібне.

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан Станіслав Боклан
Місце
Україна
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Аделунг Наталья
Аделунг Наталья
Я читаю ответы нашего преЗЕдента- я в шоке! как односложно и не правильно он строит свои предложения, так обычно отвечает 3-классник, который кроме МУ-МУ Тургенева в жизни ни одной книжки не читал, словарного запаса как у Элочки Людоедки из известного произведения Ильфа и Петрова. Я не удивлена, сама закончила тот же вуз , что и преЗЕдент. Знаю чего там что стоит, да еще и папа преподает- ха, ха!!!
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Идет война, какой отпуск на...?
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Hecke Josef
Hecke Josef
Месяц как на работе и уже отпуск?!Хорошо живёте,"таварисчи"!
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