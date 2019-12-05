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5 грудня • оновлено в 18:01
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"Нєх*й робити!" У мережу злили листування депутатів-забіяк

2.7т
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У мережі показали листування народних депутатів, через яке побилися у Верховній Раді представники від "Слуги народу" Максим Бужанський і Гео Лерос.

Зокрема у внутрішньому чаті Sluga Speakers народні обранці обговорювали законопроєкти. Відповідні знімки опублікували "Букви".

Як видно на фото, депутатка Ірина Верещук, через яку пізніше нібито й трапилася сутичка у Раді, закликала свого колегу Лероса не використовувати нецензурні слова під час спілкування.

Максим Бужанський, Ірина Верещук, Гео Лерос

Максим Бужанський, Ірина Верещук, Гео Лерос

"Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решту – все обговоримо спокійно, виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою!" – написала вона.

Також зазначається, що Максим Бужанський дійсно заступився за Верещук у залі засідань ВРУ і "вимагав від Лероса вибачень".

Листування нардепів

Листування нардепів

Букви

Листування нардепів

Листування нардепів

Букви

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Автор
Марта Рок
Тема
Скандали з депутатами Верховної Ради
Особи
Ірина Верещук Гео Лерос Макс Бужанський
Місце
Україна
Теги
бійка депутат Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Dell Alex
Dell Alex
""Надеюсь, вы найдете время извиниться за мать, а остальные – все обсудим спокойно, взвешенно, если вы на такое способны. С!"" Обозовцы... Обозовцы... Рыдал от хохота )))))))))))) А за отца он извиниться не должен? ))))))))))) А "С!" - это что, по вашему? )))) Вы когда гугл-переводчиком пользуетесь, ну хотя бы для порядка текст вычитывайте ))) Или вы настолько тупые, что украинского языка не знаете? )))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Так это не драчуны, а матершинники. Или может я чего-то не знаю?...
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