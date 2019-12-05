"Нєх*й робити!" У мережу злили листування депутатів-забіяк

У мережі показали листування народних депутатів, через яке побилися у Верховній Раді представники від "Слуги народу" Максим Бужанський і Гео Лерос.

Зокрема у внутрішньому чаті Sluga Speakers народні обранці обговорювали законопроєкти. Відповідні знімки опублікували "Букви".

Як видно на фото, депутатка Ірина Верещук, через яку пізніше нібито й трапилася сутичка у Раді, закликала свого колегу Лероса не використовувати нецензурні слова під час спілкування.

Максим Бужанський, Ірина Верещук, Гео Лерос

"Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решту – все обговоримо спокійно, виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою!" – написала вона.

Також зазначається, що Максим Бужанський дійсно заступився за Верещук у залі засідань ВРУ і "вимагав від Лероса вибачень".

Листування нардепів Букви

Листування нардепів Букви

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня у залі Верховної Ради України народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський напав на колегу з фракції Гео Лероса. Інцидент нібито трапився через жінку.

У мережі опублікували відео масової сутички народних депутатів України у сесійному залі Верховної Ради.

Нардепка від "Слуга народу" Ірина Верещук розповіла, через що насправді побилися її колеги Максим Бужанський і Гео Лерос.

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