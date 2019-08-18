"Не маєте права!" Нардеп із партії Зеленського повстала проти Богдана

Офіс президента України не має законних прав впливати на порядок розподілу коштів державного бюджету місцевим громадам.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала новообраний народний депутат від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, прокоментувавши лист глави ОП Андрія Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку.

"Щодо 10,1 млрд гривень, виділених на регіональні проекти за програмамою Державного фонду регіонального розвитку та соціально-економічного розвитку регіонів. 10 липня, напередодні позачергових виборів, уряд виділив кошти місцевим громадам на різні проекти", – написала вона.

Василевська-Смаглюк зазначила, що кошти були виділені на фонтани, стадіони, реконструкція площ і майданів, утеплення шкіл, ремонт дахів у лікарнях і дитсадках та іншу інфраструктуру.

"Звичайно, це були піар-гроші, які мали додати голосів політичному проекту прем'єра Гройсмана. Адже протягом року на ДФРР виділялися копійки. А тут перед виборами 7,6 млрд. Місцеві громади кинулися реалізовувати цю манну небесну. Домовлятися з підрядниками. Перебив цю "малину" лист з Офісу Президента. Мовляв, не всі ті проекти потрібні. Тому не поспішайте", – додала вона.

Нардеп частково погодилася з таким висновком, зазначивши, що в Іванівці 7 млн грн були виділені на стадіон, тоді як лікарня там потребує апарату КТ. У зв'язку з цим хворі змушені їздити на обстеження до Києва.

"В Іванківському районі також є потреба в повному аудиті земель, який теж має проводитися за якісь гроші. Але це нікому не цікаво, особливо в Кабміні. Там якраз тисячі гектарів обробляються безкоштовно людьми, наближеними до нинішнього керівництва Урядом. Чому ж так форсується питання швидкого виділення коштів?Ччи не тому, що крім піару, була ще добре налагоджена система відкатів на реалізації проектів місцевого значення? З кожної сотні бюджетних гривень, як мінімум, 20% – відкат", – підкреслила вона.

Проте нардеп пояснила, що частина грошей дійсно була спрямована на потрібні речі: утеплення шкіл, садків і лікарень до зими, реконструкція дахів тощо.

"Також дивним здається лист з Офісу президента, який за законом не має ніякого відношення до порядку розподілу коштів державного бюджету місцевим громадам. Щоб було чесно, сподіваюся, новий Кабмін не буде зупиняти соціально важливі проекти, без яких, наприклад, не можна входити в зиму. А інші – стадіони, площі і лавочки – ретельно перевірить", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента України і прем'єр-міністра з вимогою не позбавляти міста коштів, передбачених у Держбюджеті України на 2019 на програми соціально-економічного розвитку громад.

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