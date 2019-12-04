"Не маємо права допустити базару!" У "ЄС" закликали внести правки до закону про землю

Народний депутат Ростислав Павленко заявив, що закон, яким буде регламентуватися запуск ринку сільськогосподарських земель, має передбачати конкретні механізми захисту землі, селян, держави, а також інтересів громади.

Про це він заявив під час парламентських слухань на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".

Фракція "Європейська солідарність" подала поправки до цього законопроекту і наполягає на їх врахуванні.

Ростислав Павленко

"Ми не маємо права довіряти сільськогосподарську землю силам хаосу, сподіваючись, що "якось воно буде", якось ринок все вирішить. Є досвід інших країн, коли перед запровадженням ринку землі було закладено дуже конкретні механізми захисту селян, держави, землі і захисту громади", – сказав Павленко.

Він зауважив, що ми не маємо права порушити інтереси селянина, ставити під загрозу українську землю, її якість і перспективу України, яка пов’язана із землею та її обробкою. А такожи не маємо права поставити під загрозу інтереси громади, щоб вона опинилася перед ризиком того, що її бюджет втрачатиме.

За словами депутата, обговорення цього закону – це найважливіша дискусія України.

"Бо земля для українців – це завжди більше, ніж товар, більше, ніж те, що можна купити і продати, тому до землі має бути особливе ставлення", – зауважив він.

"Ми всі чуємо про ринок землі, але ми не маємо права допустити базару. Ми не маємо права допустити, коли холдинги чи іноземці за безцінь скуповуватимуть українську землю", – зазначив Павленко.

Депутат підкреслив, що ринок землі існує майже в усіх країнах, але це найбільш ретельно регульоване питання, де застерігаються інтереси селян, фермерів, людей, які працюють на землі, інтереси держави та громади.

Він також підкреслив, що важливим є визначення мінімальної ціни землі, створення Земельного банку для підтримки фермерів, встановлення високого реєстраційного збору для забезпечення інтересів громади.

За його словами, також має бути обов’язково передбачений захист української землі з точки зору збереження її якості.

"Також має бути обмеження можливості концентрації земель в одних руках", – зазначив Павленко.

На жаль, всі ці умови не враховані у законопроекті, який пропонує ухвалити монобільшість, – застерігає депутат.

"Ми чуємо якісь загальні речі і загальні міркування", – зазначив він.

Павленко наголосив на важливості отримати від влади конкретні відповіді на поставлені питання.

"Без цього запровадження того, що влада називає ринком землі, категорично неприпустиме", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL:

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