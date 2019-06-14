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"Не має права": Зеленського викрили у порушенні закону

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Президент України Володимир Зеленський не має права скасовувати призначення, зроблені його попередником — Петром Порошенком.

Так адвокат, голова Українського юридичного товариства, член Ради адвокатів міста Києва Олег Березюк прокоментував OBOZREVATEL інформацію про те, що Зеленський скасував призначення Андрія Василенка на посаду члена Вищої ради правосуддя.

"Новообраний президент не має права скасовувати призначення, які були зроблені попереднім президентом", — заявив він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

5 канал

Адвокат додав: "Це треба робити виключно у судовому порядку. Якщо у президента є якісь зауваження, він мав би звернутися до Адміністративного суду, і якби суд ухвалив таке рішення, його треба було б виконувати".

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У цьому контексті Березюк навів приклад США. "Коли призначаються судді у США, той президент, який приходить після того, який призначив цих суддів, не має права знімати їх із цих посад. Таким чином досягається незалежність правосуддя".

За його словами, "Вища рада правосуддя — це також один з елементів системи правосуддя".

Відповідаючи на запитання, яким може бути рішення Касаційного адміністративного суду, до якого із позовом на дії президента звернувся Андрій Василенко, адвокат зауважив: "Вірогідність того, що суд визнає рішення президента Зеленського неправомірним, є завжди. Але щоб дати конкретну правову оцінку, мені як юристу треба подивитися матеріали справи".

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Як писав OBOZREVATEL, на сайті Адміністрації президента опубліковані укази Володимира Зеленського №358/2019 і №359/2019 від 10 червня про скасування указів від 13 травня 2019 року №217 і №218 "Про призначення члена Вищої ради правосуддя". Член Вищої ради правосуддя Андрій Василенко подав судовий позов до Касаційного адміністративного суду, в якому вимагає, щоб суд визнав протиправним і скасував указ Зеленського.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Олег БерезюкВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
какая «независимость правосудия», если совет правосудия назначен президентом Порошенко? правильно, ведь речь не о судьях, судебной ветви власти, а о другом органе. поэтому преемственность полномочий президента позволяет снять ранее назначенных президентом.
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Так він же презедент,ви що забули,самі ж його обрали,і тепер він вважає що може робити що хоче. Чим далі в ліс,ау ви заблукали.
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Маслов Олег
Маслов Олег
Ух как черти засуетились)))))))
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