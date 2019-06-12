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/Політика

"Не має права!" Луценко жорстко відповів на рішення Зеленського

10.3тЧитати матеріал російською

Подання на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, яке вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський, є незаконним.

Про це заявив генпрокурор в коментарі theБабелю, зазначивши, що в Раді не набереться голосів за його відставку.

"Президент не має права робити подання на моє звільнення. Щоб мене звільнити, необхідні моя заява або недовіра депутатів Верховної Ради", — сказав Луценко.

Він зазначив, що, згідно із законом "Про прокуратуру", в генпрокурора має бути юридична освіта або досвід роботи в законодавчому та/або правоохоронному органі не менше п'яти років.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

24 канал

"У мене чотири роки роботи в Міністерстві внутрішніх справ і п'ять років — у Верховній Раді", — підкреслив Луценко.

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Згідно зі статтею 42 закону "Про прокуратуру", генеральний прокурор звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради:

  • у зв'язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням;

  • на підставі подання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя;

  • в разі наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 12 місяців із дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський підписав подання на звільнення генпрокурора України Юрія Луценка.

  • Заступник глави АП Руслан Рябошапка пояснив: "Є юридична позиція, яка пов'язана з тим, що, незважаючи на зміни в закон про прокуратуру щодо того, що генеральний прокурор не повинен мати юридичну освіту, — інші норми закону про прокуратуру кажуть про те, що прокурором Генеральної прокуратури може бути тільки людина, яка має юридичну освіту".

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Особи
Юрій ЛуценкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Shirr Igor
Shirr Igor
а так чертовски хочется еще поработать пацану!
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Понабирают по объявлению ... Потом хрен выгонишь, Юга шёл бы ты по добру по здорову, глядишь целее будешь.
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Коробова Диана
Коробова Диана
Мoя блaгoдaрнocть всeм тeм, кто пoкaзaл мнe этот чудo-cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/o3tzlxy Пpocтo пpoйдя пpoстой опpoc пoлyчила почти полyгодовую зарплaту)) Пoльзуйтeсь, пoка ecть вoзмoжность=)
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