"Не має права!" Луценко жорстко відповів на рішення Зеленського

Подання на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, яке вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський, є незаконним.

Про це заявив генпрокурор в коментарі theБабелю, зазначивши, що в Раді не набереться голосів за його відставку.

"Президент не має права робити подання на моє звільнення. Щоб мене звільнити, необхідні моя заява або недовіра депутатів Верховної Ради", — сказав Луценко.

Він зазначив, що, згідно із законом "Про прокуратуру", в генпрокурора має бути юридична освіта або досвід роботи в законодавчому та/або правоохоронному органі не менше п'яти років.

Юрій Луценко 24 канал

"У мене чотири роки роботи в Міністерстві внутрішніх справ і п'ять років — у Верховній Раді", — підкреслив Луценко.

Згідно зі статтею 42 закону "Про прокуратуру", генеральний прокурор звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради:

у зв'язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням;

на підставі подання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя;

в разі наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 12 місяців із дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський підписав подання на звільнення генпрокурора України Юрія Луценка.

Заступник глави АП Руслан Рябошапка пояснив: "Є юридична позиція, яка пов'язана з тим, що, незважаючи на зміни в закон про прокуратуру щодо того, що генеральний прокурор не повинен мати юридичну освіту, — інші норми закону про прокуратуру кажуть про те, що прокурором Генеральної прокуратури може бути тільки людина, яка має юридичну освіту".

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