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У "Слузі народу" зізналися, кого хочуть бачити в опозиції

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Партія "Слуга народу", що здобула більшість місць у Верховній Раді IX скликання, воліла би бачити в парламенті "проукраїнську опозицію".

Про це сказав кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Віталій Безгін в ефірі ObozTV. За його словами, "Слуга народу" збирається претендувати на переважну більшість парламентських комітетів.

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На запитання, які з них можуть бути віддані опозиції, політик відповів: "Тут питання в тому, кого ми вважаємо опозицією. Хто реально буде цією опозицією? У нас є думка, що бажано мати опозицію проукраїнську".

"Я не бачу причини, чому ми з проукраїнськими силами не можемо співпрацювати з тих чи інших питань. Оскільки це будуть питання, які стосуються України. Думаю, у них не має бути перешкод, щоб їх підтримувати", – додав Безгін.

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Він уточнив, що "не-проукраїнська" партія серед тих, які пройшли в Раду, тільки одна – "Опозиційна платформа – За життя".

"Думаю, наша позиція в тому, щоб уберегти себе від впливу цих антиукраїнських сил в парламенті. Максимально", – зазначив майбутній нардеп.

У президентській партії хочуть "уберегти себе від впливу антиукраїнських сил в парламенті"

У президентській партії хочуть "уберегти себе від впливу антиукраїнських сил в парламенті"

Google / Maps

OBOZREVATEL нагадує, що президентська партія "Слуга народу" отримує більшість місць у Верховній Раді нового скликання – 254 з 424. Таким чином, вона може самостійно створити коаліцію.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Формування коаліції в Раді
Особа
Віталій Безгін
Місце
Україна
Теги
коаліція "Опозиційна платформа - За життя" Партія "Слуга народу" Верховна Рада України
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