"Зеленському не так просто викрутити руки: що сказав Пристайко на форумі YES

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко дав пресбрифінг в рамках форума YES в Києві.

Як і коли на Донбасі пройдуть місцеві вибори, які зміни до Конституції провести неможливо і що санкції насправді означають для Росії – OBOZREVATEL зібрав найцікавіші заяви політика.

Про поступки Володимира Зеленського щодо Росії

Пан Зеленський хоч і невисокого росту, але фізично він дуже сильна людина, він постійно тренується, тому йому не так і просто викрутити руки.

Вадим Пристайко www.president.gov.ua

Окрім того наші партнери (Франція та Німеччина. – ред)працюють з нами багато років і свого часу вони інвестували багато політичного капіталу. Якщо пан Макрон нещодавно зайнявся цією справою, то мадам Меркель робить це весь цей час. За великим рахунком, якби не наші західні партнери, ні санкції, ні тверда позиція на міжнародних аренах, ми би не змогли зупинити свого часу просування російських військ. Не думаю, що у них все аж на стільки сильно змінилося, як висловлюється Леонід Данилович(представники Берліну та Парижу підштовхуватимуть президента України Володимира Зеленського до поступок Росії з питання щодо організації виборів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Про це сказав другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кучма в інтерв'ю Associated Press. – ред).

Про місцеві вибори на Донбасі

Не кожен день зрада, у нас є і перемоги. І бачення, яким чином досягти успіху, не означає здачу наших інтересів кожен раз. Будь-що сказане у нас одразу має тільки два кольори – або це зрада або це перемога.

Наприклад, місцеві вибори на умовах бойовиків. Ми ніколи не погоджувались на умови бойовиків. На це не погоджувався попередній уряд, це не є записано у Мінських домовленостях. Місцеві вибори проводяться на основі законодавства України. Так, було запропоновано окремий закон, який описує ризики оцих конкретних виборів, але там теж було описано – на основі законодавства України.

Друге питання – повна амністія. У 15-му році був підписаний і проголосований закон про амністію, який не передбачав ніяких повних амністій. Так само ніяких повних амністій не передбачає робота теперішньої дипломатії.

Звісно, ідеальна ситуація, коли на всій нашій території одночасно проводяться вибори відповідно до українського законодавства. Але ми проти виборів під дулами автоматів.

Про зміни до Конституції

Ми знову нагадуємо, що власне і написано у Мінських домовленостях, що буде проведена реформа українського законодавства, конституційна реформа в основі якої лежить децентралізація. Якщо у Москві не можуть прочитати, то ще раз повторюємо, до речі, це написано було російською мовою, ми не вносимо ніяких змін в Конституцію, ми продовжуємо наш шлях конституційної реформи, який ми самі робимо для Україні і основою цих змін є децентралізація, яка вже йде доволі успішно.

Ми пропонуємо тій стороні, яка не є контрольованою українським урядом, зрозуміти, що шанс їхнього розвитку – це децентралізація. Вони можуть бути об’єднані в громади, можуть очікувати певних фінансових можливостей так як і інші області і райони в Україні. Це і є максимальна пропозиція, яку ми робимо – конституційна реформа, в основі якої лежить децентралізація.

Ми не вносимо в Конституцію ніяких особливих чи неособливих статусів.

Про війну

Ми вже 6-й рік ведемо перемовини, на яких очікуємо, що війна піде з нашої землі, а ми будемо розвиватися як і кожна цивілізована нація і не будемо читати щоранку, що черговий снайпер вбив нашого хлопця. Це те, чого б ми хотіли.

Якщо бути реалістами, то цього разу ми розраховуємо, що той прогрес, який був досягнутий і ті пропозиції, які були зроблені президентом Зеленським, а це в першу чергу людям, які опинилися по ту лінію дотику, він буде зміцнений і ми зможемо рухатись далі.

Ми завершуємо розведення в Станиці Луганській, яке зайняло у нас дуже багато років. Після завершення розмінування наші інженерні команди відновлюють міст. Як тільки він буде відновлений – по ньому піде пасажиропотік і ми зможемо рухатись далі.

Війна на Донбасі

Президент Зеленський звертається з ідеєю розвести війська вздовж всієї лінії, а це більше як 400 км. Ми готові відкривати більші можливості для наших людей, спростити їм життя, ми хочемо показати, які зміни щодня відбуваються в Україні. Маємо створити можливості, щоб люди могли слухати українське радіо і бачити українське телебачення.

Ми тим і відрізняємось від попереднього уряду, що мало обіцяємо і намагаємось більше зробити.

Про Росію

Я гордий тим, що робила українська дипломатія усі ці роки. Була зроблена грандіозна робота. Але той досягнутий успіх нас не влаштовує, тому українці оновили владу.

Ми з вами можемо лише здогадуватися, що у голові у конкретного персонажа і ми розуміємо, що санкції діють, якби хто там не розповідав, що росіяни задоволені білоруськими оливками чи креветками. Це неприємно.

Але наша мета – не зробити Росії боляче, наша мета, щоб ми з вами жили щасливо.

Зараз ми представляємо монолітну силу і росіяни не можуть з цим не рахуватися. Армія, поліція і дипломатія готові працювати в тому напрямку, який і приведе нас до перемоги.

Про миротворчу місію ООН

Україні не слід погоджуватися на введення миротворців ООН на Донбас, поки не будуть використані інші шляхи виконання Мінських домовленостей.

Є дуже мало прикладів, коли миротворчі місії припиняли якісь конфлікти. Ми знаємо місії в Африці, які вже 50 років існують, а люди гинуть, незважаючи на присутність блакитних касок. Але якщо все інше провалиться, ми будемо змушені просити міжнародну спільноту про миротворчої операції в тому чи іншому форматі.

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