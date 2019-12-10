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10 грудня • оновлено в 15:08
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"Не кінець світу!" Міжнародник підбив підсумки зустрічі Путіна і Зеленського

2.4т
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Експерт із міжнародних питань Тарас Семенюк оцінив головні підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі та назвав її успішною як для України, так і для президента Володимира Зеленського.

"Думаю, що зустріч пройшла успішно – і для президента Зеленського, і для нас усіх. Здачі інтересів немає. Це треба запам'ятати і не розганяти "зраду", – заявив Семенюк в ефірі ObozTV.

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"У нас відбулася якась "фетишизація" саміту в Парижі – мало не "кінець світу", "вирішується доля України"... Абсолютно ні. Це був робочий саміт", – наголосив міжнародник.

На його думку, саміт був необхідний насамперед для першої особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Зеленський як президент мав потребу в цьому виході, він мав відчути, що таке реальні переговори з Путіним. І це вже було видно після фінального комюніке та пресконференції, де президент України намагався бути максимально дипломатичним. А Путін був максимально суворим у своїх тезах і пропозиціях і, здавалося, задавав тон усій пресконференції", – зазначив Семенюк.

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Також він звернув увагу, що Зеленський не здав інтересів України, однак з деяких пунктів сторони так і не дійшли згоди.

"Зокрема не дійшли згоди щодо тимчасово втраченого контролю над кордоном. Але міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що є план, яким чином його повертатимуть. Крок за кроком. Це може тривати близько пів року", – нагадав експерт.

Путін і Зеленський в Парижі

Путін і Зеленський в Парижі

kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Переговори Зеленського та Путіна Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Тарас Семенюк Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
нормандський формат переговори щодо Донбасу
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