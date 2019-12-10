"Не кінець світу!" Міжнародник підбив підсумки зустрічі Путіна і Зеленського

Експерт із міжнародних питань Тарас Семенюк оцінив головні підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі та назвав її успішною як для України, так і для президента Володимира Зеленського.
"Думаю, що зустріч пройшла успішно – і для президента Зеленського, і для нас усіх. Здачі інтересів немає. Це треба запам'ятати і не розганяти "зраду", – заявив Семенюк в ефірі ObozTV.
"У нас відбулася якась "фетишизація" саміту в Парижі – мало не "кінець світу", "вирішується доля України"... Абсолютно ні. Це був робочий саміт", – наголосив міжнародник.
На його думку, саміт був необхідний насамперед для першої особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
"Зеленський як президент мав потребу в цьому виході, він мав відчути, що таке реальні переговори з Путіним. І це вже було видно після фінального комюніке та пресконференції, де президент України намагався бути максимально дипломатичним. А Путін був максимально суворим у своїх тезах і пропозиціях і, здавалося, задавав тон усій пресконференції", – зазначив Семенюк.
Також він звернув увагу, що Зеленський не здав інтересів України, однак з деяких пунктів сторони так і не дійшли згоди.
"Зокрема не дійшли згоди щодо тимчасово втраченого контролю над кордоном. Але міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що є план, яким чином його повертатимуть. Крок за кроком. Це може тривати близько пів року", – нагадав експерт.
Путін і Зеленський в Парижі
kremlin.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зустріч у Парижі 9 грудня стала першим самітом у "нормандському форматі" з 2016 року. У Єлисейському палаці зібралися лідери України, Німеччини, Франції та Росії – Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін (вся хроніка подій зібрана тут).
Зеленський і Путін вперше зустрілися особисто (до цього вони спілкувалися тільки телефоном). В рамках саміту президенти України і Росії поговорили тет-а-тет.
За підсумками "нормандської зустрічі" сторони підписали спільне комюніке. Було досягнуто домовленості про обмін полоненими, повне припинення вогню на Донбасі, розведення військ ще на трьох ділянках і подальшу роботу у "нормандському форматі".
Зеленський вельми позитивно оцінив підсумки саміту. Він наголосив, що Україні вдалося домогтися шести поставлених цілей без здачі національних інтересів.
Тим часом Путін заявив про розбіжності із Зеленським щодо Донбасу.
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