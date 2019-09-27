"Не кидайтеся!" Мендель виправдалася за конфлікт із журналістом через Зеленського

Прессекретарка президента України Юлія Мендель спробувала виправдати свій конфлікт із журналістом Сергієм Андрушком, якого вона штовхнула, коли той намагався підійти до Володимира Зеленського.

На своїй сторінці у Facebook Мендель написала, що в США за наближення до глави держави після відмови взагалі могли заарештувати. Також вона поскаржилася на велику кількість фейків про себе, які потрапляють у ЗМІ.

"До кінця першого місяця роботи в Офісі президента дізналася, що купила Lexus і повісила номери зі своїм прізвищем. Зв'язали з усіма можливими олігархами. На другий місяць в медіа писали, що я купила квартиру за нову зарплату. На третій – що дала команду голосувати за недоторканність. Тепер пишуть, що побила журналіста, вдвічі більшого за себе. Закликаю всіх перевіряти інформацію", – обурилася прессекретарка Зеленського.

Вона додала, що в США "ні" для журналіста нібито означає неможливість підходити до першої особи, інакше його заарештують.

"Медіа наполягають, але не кидаються. Бо особистий простір першої особи – це його/її безпека. Особливо важливо це усвідомлювати після 2017 року, коли, прикидаючись журналістом відомого видання, кілер підстрелив добровольця у Києві", – пише Мендель.

Юлія Мендель

"Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але Сергій Андрушко – не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла. Хочемо цивілізованої поведінки – давайте на цивілізоване "ні" не накидатися на делегацію заради красивої картинки", – роздратовано додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мендель не стримала емоцій, виправдовуючись за звання "лейтенанта", яке присвоєне главі СБУ Івану Баканову одночасно з його прийняттям на військову службу. Спілкуючись із журналістами, вона зірвалася на крик.

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