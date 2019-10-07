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7 жовтня • оновлено в 18:04
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/ Політика

Не капітуляція: генерал пояснив, що не так із протестами на Майдані

9.2т Читати матеріал російською

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що звинувачення влади у капітулянтській позиції не мають підстав.

"Це капітуляція? Безумовно, ні", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

Найперше генерал звернув увагу на те, що, на його думку, більшість громадян України, які протестують проти імплементації "формули Штайнмаєра", не мають уявлення про те, що це таке.

"Якщо скасовувати "формулу Штайнмаєра", то треба спочатку скасовувати закон, який вже існує"

"Якщо скасовувати "формулу Штайнмаєра", то треба спочатку скасовувати закон, який вже існує"

"Послухавши гасла з приводу "формули Штайнмаєра", можна зробити висновок, що 80% учасників протесту взагалі не розуміють, що це таке, 10-15% плутаються у змісті, не більше 10% можуть сказати, що вони її читали, і тільки відсотків 5 можуть пояснити її суть", – сказав Романенко.

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Він нагадав про те, що "закон про особливий статус Донбасу ухвалений в Україні ще 2014 року", а "місцеві вибори на Донбасі прописані у Мінських угодах". Таким чином, "якщо скасовувати" формулу Штайнмаєра", то треба спочатку скасовувати закон, який уже існує".

За оцінками генерала, основою протестів проти "формули Штайнмаєра" є політичні сили, що програли, які мають намір повернутися у владу.

Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня в кількох містах України відбулися масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра". Акції стартували у Львові, Одесі, Вінниці, Харкові, Кременчуці. У Києві на Майдані Незалежності люди влаштували віче "Зупинимо капітуляцію", яке організував "Рух опору капітуляції". На нього прийшло 10 тисяч осіб і п'ятий президент України Петро Порошенко.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Особа
Ігор Романенко
Тег
Формула Штайнмаєра
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Григорьевич Юрий
Григорьевич Юрий
Цей генерал не впорався з командуванням ПС, а туди ж експертні оцінки дає. Сидів би вже.
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
Так понятно что 80% не понимают смысл того, за что стоят, половина бабло зарабатывает и им все равно что делать, а половина по принципу "кто не скачет, тот москаль"))))))))) Только дурак не видит что начинают приводить в действие механизмы 2014 года, при помощи которых Порошенко, Парубий и Ко пришли к власти....
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3
3
Григорьевич Юрий
Григорьевич Юрий
Гавриш Роман, а шо таке? Зассяв? Тільки такому дятлу, як ти не зрозуміло, що хйуло боялося Пороха, бо той 5 років тримав його на колінах та ще й за яйця.
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
"...протестують проти імплементації "формули Штайнмаєра", не мають уявлення про те, що це таке". Пане генерале, в людей спрацювала "чуйка" на упередження. А коли з"явиться уявлення - запалають автошини.
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Григорьевич Юрий
Григорьевич Юрий
Борисов Сергей, не тобі ольгінцю безаватарочному з лишньою хромосомою вказувати.
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Борисов Сергей
Борисов Сергей
Ємець Олександр, голова твоя тупа запалає
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