Не капітуляція: генерал пояснив, що не так із протестами на Майдані

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що звинувачення влади у капітулянтській позиції не мають підстав.

"Це капітуляція? Безумовно, ні", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

Найперше генерал звернув увагу на те, що, на його думку, більшість громадян України, які протестують проти імплементації "формули Штайнмаєра", не мають уявлення про те, що це таке.

"Якщо скасовувати "формулу Штайнмаєра", то треба спочатку скасовувати закон, який вже існує"

"Послухавши гасла з приводу "формули Штайнмаєра", можна зробити висновок, що 80% учасників протесту взагалі не розуміють, що це таке, 10-15% плутаються у змісті, не більше 10% можуть сказати, що вони її читали, і тільки відсотків 5 можуть пояснити її суть", – сказав Романенко.

Він нагадав про те, що "закон про особливий статус Донбасу ухвалений в Україні ще 2014 року", а "місцеві вибори на Донбасі прописані у Мінських угодах". Таким чином, "якщо скасовувати" формулу Штайнмаєра", то треба спочатку скасовувати закон, який уже існує".

За оцінками генерала, основою протестів проти "формули Штайнмаєра" є політичні сили, що програли, які мають намір повернутися у владу.

Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня в кількох містах України відбулися масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра". Акції стартували у Львові, Одесі, Вінниці, Харкові, Кременчуці. У Києві на Майдані Незалежності люди влаштували віче "Зупинимо капітуляцію", яке організував "Рух опору капітуляції". На нього прийшло 10 тисяч осіб і п'ятий президент України Петро Порошенко.

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