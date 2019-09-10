"Не хочеться нікого виганяти": Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА Коваля

Президент України Володимир Зеленський 10 вересня представив нового голову Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля.

Презентація відбулась під час візиту президента до Острозької академії, що на Рівненщині. Коваля було призначено указом від 9 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я відверто кажу кожному голові обласної адміністрації: якщо ми будемо чути сигнали від громадян – реагуватимемо. Це не посада – це можливість показати, хто ви є, і можливість щось зробити для України. Як посада дається, так вона і забирається. Сьогодні ми вам її даємо", – сказав Зеленский.

Зеленський представив голову Рівненської ОДА Коваля

Також президент звернув увагу на поганий зв’язок та інтернет на території області й попросив нового голову ОДА почати свою роботу із усунення цієї проблеми.

"Тут настрій такий – не хочеться нікого виганяти. Настрій поліпшився, коли я сюди доїхав. Коли ми їхали до вас з аеропорту, не було зв’язку, а про інтернет я взагалі мовчу", – розповів він.

Серед проблем регіону Зеленский також назвав міграцію молоді, вивезення лісу та незаконного видобутку бурштину й теж попросив усунути ці недоліки.

"Хочу сказати, що я дуже багато знаю тіньових і незаконних АЗС, які працюють у Рівненській області. Хочу їм сигнал передати: припиніть це робити у найближчі дні, бо ми будемо дуже ретельно за цим стежити", – підсумував президент.

Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА Віталія Коваля Скріншот

Коваля було призначено указом від 9 вересня 24 канал/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'являлася інформація про те, що головою Рівненської ОДА можуть призначити Коваля, який є прямою креатурою одіозних місцевих еліт. Джерела видання розповіли, що новопризначенця лобіює глава Рівненської обласної ради Олександр Данильчук. Вони разом займалися греко-римською боротьбою, також Коваль є главою місцевої спортивної федерації.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!