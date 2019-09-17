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17 вересня • оновлено в 17:43
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"Не хочемо підтримувати пропаганду!" З'явилися подробиці демаршу України в ОБСЄ

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Українська делегація виступила з демаршем, залишивши нараду в ОБСЄ через заяви представників кримських ЗМІ, які назвали окупований півострів "російським".

Про це заявив член Національної ради з телерадіомовлення, член української делегації в ОБСЄ Валентин Коваль, передає ATR. За його словами, модератор засідання відмовився відразу зупинити виступи пропагандистів.

"Ми бачимо тут представників ЗМІ, які отримали ліцензію від окупаційної влади, і вони намагаються і тут просувати ідеї. Ми наполягали, щоб припинили ці виступи тут, але модератор, який має повну владу над тим, що відбувається – він вирішив продовжувати виступи, тому ми вирішили піти із зали, щоб не освячувати своєю присутністю ідеї, які тут пропагують", – сказав Коваль.

Зустріч ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві

Зустріч ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві

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Країна ЄС попередила про загрозу захоплення Криму для ОБСЄ

Як писав OBOZREVATEL, у Варшаві відбуваються щорічна зустріч ОБСЄ з питань людського виміру. На відкритті зустрічі міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що анексія Криму Росією і окупація частини Донбас загрожує безпеці ОБСЄ.

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Тема
Анексія Криму
Тег
ОБСЄ
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бггг...бу-га-га!!! Какая, мля, трагедия! Какой жестокий удар! Свинопасы обиделись.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Как-то плевать на упоротых, а до кого надо информация дошла
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
как в анекдоте - Девочки вовочкиного класса договорились, если Вовочка. что-нибудь плохое скажет они встают и уходят". Урок географии. Учитель: Кто вспомнит какие новые здания строят в нашем городе. Дети: Дома, Школы, Больницы. Вовочка: Бордель. Девочки встают уходят. Вовочка -Куда вы, шлюхи, там только фундамент заложили!!.
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