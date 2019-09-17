"Не хочемо підтримувати пропаганду!" З'явилися подробиці демаршу України в ОБСЄ

Українська делегація виступила з демаршем, залишивши нараду в ОБСЄ через заяви представників кримських ЗМІ, які назвали окупований півострів "російським".

Про це заявив член Національної ради з телерадіомовлення, член української делегації в ОБСЄ Валентин Коваль, передає ATR. За його словами, модератор засідання відмовився відразу зупинити виступи пропагандистів.

"Ми бачимо тут представників ЗМІ, які отримали ліцензію від окупаційної влади, і вони намагаються і тут просувати ідеї. Ми наполягали, щоб припинили ці виступи тут, але модератор, який має повну владу над тим, що відбувається – він вирішив продовжувати виступи, тому ми вирішили піти із зали, щоб не освячувати своєю присутністю ідеї, які тут пропагують", – сказав Коваль.

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Як писав OBOZREVATEL, у Варшаві відбуваються щорічна зустріч ОБСЄ з питань людського виміру. На відкритті зустрічі міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що анексія Криму Росією і окупація частини Донбас загрожує безпеці ОБСЄ.

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