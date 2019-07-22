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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Не говорити про війну!" Портников розповів, чого очікувати Україні після виборів у Раду

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Після офіційного завершення позачергових виборів до Верховної Ради стане зрозуміло, які саме зміни приготувала Україні нова влада і наскільки вони узгоджуються з очікуваннями її електорату.

Про це в блозі на "Букви" написав український журналіст Віталій Портников.

"Напередодні неминучої перемоги на парламентських виборах і президент Володимир Зеленський, і його найближчі соратники більше не говорять про можливість швидкого закінчення війни на Донбасі й швидкого досягнення домовленостей із Володимиром Путіним, про можливість швидкої перемоги над корупцією, зниження тарифів і підвищення рівня життя населення. Тому що всі ці завдання доведеться вирішувати чи не вирішувати – вже новій владі, від якої і залежатиме те, як проживе країна найближчі місяці і роки", – розповів він.

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Портников: після виборів в Раду Зеленський опиниться в пастці

Портников зазначив, що Зеленському та його команді належить зрозуміти, що з президентом РФ Володимиром Путіним не так просто домовитися. А тарифи зростають "не з чиєїсь злої волі, а з об'єктивних економічних законів і на вимогу кредиторів".

"Інша справа, що є питання, які дійсно можна зрушити з мертвої точки саме завдяки політичній волі й кредиту довіри громадськості. Насамперед, це деолігархізація країни – не домовленості з олігархами про те, що вони будуть "ділитися", а саме деолігархізація. Це перезавантаження антикорупційних органів. І реальна боротьба з корупцією і контрабандою. І безліч інших проблем, які роблять Україну не стільки східноєвропейською країною, скільки державою "третього світу", – пояснив він.

Війна в Україні

Війна в Україні

Журналіст акцентує, що в такому випадку Зеленський прирікає себе на боротьбу і протистояння з олігархічними кланами та їхнім інформаційним ресурсом.

"І наскільки виборець Зеленського готовий чекати результатів діяльності свого обранця і його соратників – якщо ці результати виявляться зовсім не швидкими, а в деяких випадках їх просто не буде... Саме зараз ми і зрозуміємо не те, наскільки великий кредит довіри, яким українці забезпечили Володимира Зеленського і його партію, а те, наскільки цей кредит тривалий у часі", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Портников розповів, що президент України Володимир Зеленський зможе сформувати парламентську коаліцію і в нього буде більшість. Однак, як і після його обрання президентом, громадяни України практично нічого не знають про нове керівництво.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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