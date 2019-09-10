"Не говоріть про війну!" У Зеленського виступили із різкою заявою

Щоб популяризувати Україну у світі, необхідно припинити говорити в усіх інстанціях про війну на Донбасі, оскільки це відлякує як туристів, так і інвесторів.

Таку думку висловив у інтерв'ю ТСН народний депутат від президентської партії "Слуга народу", глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

"Це, звісно, не до комітету, але зовнішня політика через війну має масу інших питань без відповідей. Як знайти баланс у зовнішньополітичній риториці, у публічній політиці між темою війни та інвестицій? Вони жодним чином не допомагають одне одному. Війна – це нестабільність, інвестиції не йдуть туди, де нестабільність", – зазначив він.

Яременко зі "Слуги народу" закликав не говорити про війну ТСН

На думку Яременка, українська влада сама створює непривабливе уявлення про країну у світі.

"Як популяризувати Україну як туристичний об'єкт, якщо тут іде війна. І ми весь час говоримо про війну. Тому деякі речі, мовляв, "м'яко сказав" – це на певний смак, що можна сильніше-слабше сказати. Є ще питання відповідальності та впливу цих сильних слів, якими ми трошки загралися, на реальну ситуацію: і у відносинах із друзями, і у відносинах із ворогами, і щодо бізнесу до цього, тому для мене було свого часу дуже дивно дивитися, як президент якийсь прострелений корпус автобуса показує на зустрічі з бізнесменами у Давосі. Це для чого? Щоб відлякати їх зовсім остаточно і показати, що в цій країні взагалі рано говорити про економіку, бо там стріляють?" – запитує він він.

У Зеленського закликали менше говорити про війну Укрінформ

Яременко наголосив, що війна йде і цього ніхто не заперечує, однак про неї варто говорити у потрібному місці у потрібний час.

"Тобто ті інститути, які чекають від нас відповіді на питання, зокрема, щодо оборони, військової реформи тощо, там ми говоримо про це. Але є інститути, де треба говорити про інше. Але якщо тільки говорити про це всюди, ти можеш нашкодити, а не допомогти", – резюмував дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв завершити війну на Донбасі якомога швидше, але при цьому не йти на неприйнятні компроміси.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!