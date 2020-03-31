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31 березня • оновлено в 18:10
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Не голосували за банківський закон: Тимошенко і Медведчука пообіцяли покарати

3.4т
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Парламентські фракції партій "Батьківщина" Юлії Тимошенко та "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука об'єднує те, що вони не проголосували за банківський закон 30 березня.

На це звернули увагу у "Центрі протидії корупції". Там нагадали, що цей закон унеможливлює повернення "ПриватБанку" його колишнім власникам.

Крім того, в установі почали збирати кошти на покарання для тих, хто не проголосує за цей законопроєкт у другому читанні – https://bit.ly/2URbet4.

Не голосували за банківський закон: Тимошенко і Медведчука пообіцяли покарати

"На зібрані гроші ми розповімо виборцям у Facebook, чиї інтереси насправді обслуговують їхні обранці. І це точно не сподобається ні прихильникам Тимошенко, ні ОПЗЖ. Поки що це покарання авансом – без прізвищ. Прізвищами воно поповниться вже після остаточного голосування в залі. Тож у депутатів до нього насправді є ще шанс не припуститися помилки. Натиснемо на них тут", – зазначили у ЦПК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд ухвалив законопроект, що регулює роботу банківської діяльності та від якого також залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Юлія Тимошенко Віктор Медведчук
Місце
Україна
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