Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Не глава МВС: названа можлива посада для Авакова

5.4т Читати матеріал російською

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков може зайняти посаду секретаря Ради національної безпеки й оборони України.

Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Сергій Лещенко, посилаючись на джерела. Він уточнив, що вже наступного тижня стане відомо, наскільки це правда.

"Вчора за один день отримав із двох різних джерел слух про те, що Арсена Авакова можуть відправити на посаду секретаря РНБОУ", – написав депутат.

Новини
"Я оптом віддам!" Аваков запропонував продати в Росію конфіскований героїн

Арсен Аваков

Арсен Аваков

From-ua

Він також уточнив, що одне із джерел – із правоохоронних органів, друге – з медійних кіл.

"Факт залишається фактом – просто звільнити Авакова, відправивши в небуття, Зеленському не дозволяє почуття подяки за нейтралітет міністра на виборах президента. Але МВС – ключове міністерство в будь-якій країні, і президент під час консолідації влади просто не може віддати цю посаду представнику чужої політичної групи", – запевнив Лещенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" відзначили, що Арсен Аваков має досить високі шанси зберегти свою посаду в новому Кабінеті міністрів, так само, як Оксана Маркарова й Уляна Супрун.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Арсен Аваков Сергій Лещенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
26
6
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Семёнов Александр
Семёнов Александр
В тюрьму его отправят ,и не начальником а сидельцем
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Тю.бля!А почему не советником Зё по заплечным мешкам,т.е.рюкзакам?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...