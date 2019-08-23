Не глава МВС: названа можлива посада для Авакова

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков може зайняти посаду секретаря Ради національної безпеки й оборони України.

Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Сергій Лещенко, посилаючись на джерела. Він уточнив, що вже наступного тижня стане відомо, наскільки це правда.

"Вчора за один день отримав із двох різних джерел слух про те, що Арсена Авакова можуть відправити на посаду секретаря РНБОУ", – написав депутат.

Арсен Аваков From-ua

Він також уточнив, що одне із джерел – із правоохоронних органів, друге – з медійних кіл.

"Факт залишається фактом – просто звільнити Авакова, відправивши в небуття, Зеленському не дозволяє почуття подяки за нейтралітет міністра на виборах президента. Але МВС – ключове міністерство в будь-якій країні, і президент під час консолідації влади просто не може віддати цю посаду представнику чужої політичної групи", – запевнив Лещенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" відзначили, що Арсен Аваков має досить високі шанси зберегти свою посаду в новому Кабінеті міністрів, так само, як Оксана Маркарова й Уляна Супрун.

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