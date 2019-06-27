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"Не ганьбіть себе": Зеленському поставили жорсткий ультиматум через кадрове рішення

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Президента України Володимира Зеленського закликали не підписувати указ про призначення главами 8 ОДА кандидатур, які розглядалися вчора на засіданні уряду.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав віце-прем'єр міністр Павло Розенко. За його словами, під час дискусії на засіданні Кабміну з'ясувалося, що були порушені затверджені самим же Зеленським правила.

1.! Ніяких "відкритих, прозорих, чесних і публічних" конкурсів на посади голів ОДА не було проведено. Кандидати (крім одного) так і не змогли чітко пояснити, як вони опинилися серед претендентів на зазначені посади;

2.! "Відбір" кандидатів було здійснено без залучення відомих HR агентств.

3.! "Відбір" кандидатів проходив кулуарним способом. Прізвища кандидатів не було оприлюднено і не відбувалося ні громадського обговорення цих кандидатур. Навіть членам уряду були роздані матеріали про кандидатів, і взагалі перелік кандидатів лише за півгодини до засідання уряду.

4.! Структури громадянського суспільства, громадські організації, недержавні інститути і наші співгромадяни були повністю позбавлені можливостей обговорити і висловитися по запропонованих Вами кандидатурах. А точка зору тих, кому все ж вдалося пробити інформаційний вакуум, була повністю проігнорована!

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"Наслідком такої непрозорості і кулуарності в прийнятті кадрових рішень серед претендентів на посади голів обласних адміністрацій опинилися люди зі шлейфом сумнівного, кримінального минулого і відверто антиукраїнською позицією", - написав Розенко.

Зеленський і Розенко

Зеленський і Розенко

На його думку, Зеленський має всі можливості, щоб в тижневий термін провести новий відкритий і прозорий відбір на посади голів ОДА. Він зазначив, що деякі із запропонованих президентом людей зможуть перемогти і на відкритому конкурсі на посади, оскільки серед них є "дійсно гідні кандидатури".

"Думаєте, пане президенте. Не ганьбіть себе, і українців сумнівними кадровими рішеннями. Доведіть усім, що Ви проти кулуарщини, договірних, і непрозорості в політиці, зокрема і в кадрових призначеннях. Не повторюйте помилок минулого. Формуйте дійсно нову політичну культуру в Україні!" - підсумував Розенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Кабмін підтримав призначення на посади 8 нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду Зеленський.

У відповідь на це віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко покинув засідання уряду, оскільки порахував неправильним приймати такі рішення на закритому засіданні.

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Особи
Павло РозенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів Українипрезидент
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bruno jordano
bruno jordano
У евреев нет понятия “ганьба” или“совесть”.это не антисемитизм,просто такая у них нация
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