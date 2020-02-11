"Не дурніші за молодих": Зеленський пояснив, чому Україні потрібні кадри 40+

Президент Володимир Зеленський у відеоролику, в якому показав свій день, заявив, що Україні потрібні не лише молоді фахівці, а й ті, яким 40+.

Відео опублікували на офіційному YouTube-каналі Офісу президента України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Глава держави зазначив, що особи, яким 40+, значно мудріші за молодих, тому їх необхідно залучати до розбудови України.

Володимир Зеленський Скриншот відео

"Люди 40+ багато знають, вони не дурніші за молодих, навіть мудріші. І дуже багато є справді освічених і, як каже мій батько: "Він може в інтернеті не вміти клацати, проте він має досвід 40 років, він знає, де і яка труба лежить". Тому такі повинні бути в нашому суспільстві. І їх треба залучати", – сказав президент.

Зеленський зауважив, що водночас між старшим та молодшим поколінням потрібно знайти баланс і суспільний договір.

"Потрібно знайти між молодими і старшими баланс і суспільний договір – молоді повинні навчатися, а старші повинні зрозуміти, що без цієї енергії та ментальності (а вони вже нова ментальність) ми не змінимо країну", – підсумував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський показав відео, в якому розповів про нову державну програму "Доступні кредити 5-7-9%". Традиційно, ролик був знятий у чорно-білій кольоровій гамі під бадьору музику.

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