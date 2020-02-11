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11 лютого • оновлено в 17:29
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"Не дурніші за молодих": Зеленський пояснив, чому Україні потрібні кадри 40+

2.7т
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Президент Володимир Зеленський у відеоролику, в якому показав свій день, заявив, що Україні потрібні не лише молоді фахівці, а й ті, яким 40+.

Відео опублікували на офіційному YouTube-каналі Офісу президента України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Глава держави зазначив, що особи, яким 40+, значно мудріші за молодих, тому їх необхідно залучати до розбудови України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скриншот відео

"Люди 40+ багато знають, вони не дурніші за молодих, навіть мудріші. І дуже багато є справді освічених і, як каже мій батько: "Він може в інтернеті не вміти клацати, проте він має досвід 40 років, він знає, де і яка труба лежить". Тому такі повинні бути в нашому суспільстві. І їх треба залучати", – сказав президент.

Зеленський зауважив, що водночас між старшим та молодшим поколінням потрібно знайти баланс і суспільний договір.

"Потрібно знайти між молодими і старшими баланс і суспільний договір – молоді повинні навчатися, а старші повинні зрозуміти, що без цієї енергії та ментальності (а вони вже нова ментальність) ми не змінимо країну", – підсумував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський показав відео, в якому розповів про нову державну програму "Доступні кредити 5-7-9%". Традиційно, ролик був знятий у чорно-білій кольоровій гамі під бадьору музику.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
так ведь те кому 40+ и срут тебе на голову в комментах, потому что мудрее, как ты сам сказал, и понимают, что ты так и остался 100% клоуном, но и те, кому до 40+ уже прозревают и скоро тоже присоединятся 40-ковникам+
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Ferat Bey
Ferat Bey
Рано или поздно Зе poherit Украину окончательно и безповоротно потому что Зе -- это клоун - либертарианец, а не государственник. Зе, даже как еврей, -- он очень слабенький еврей, осовеченный и обрусевший КВНщик. У Зеленского НЕТ открытого и даже скрытого антагонизма к "русскому миру" (который должен быть у настоящего злого еврея), потому что ЗЕлик ментально, вместе со своими родителями, вышел из КВН, "Москва слезам не верит", "17 мгновений весны", "С лёгким паром"... Poherit Зелик Украину, 100% poherit. Хотя, кто в этом виноват? Для 73% "русскоязычных украинцев" сериал "95 квартал" ближе и родней своей собственной нации и украинского языка. А с точки зрения России -- это хорошо, и с точки зрения либерального запада -- это тоже в общем-то неплохо, каких-то нарушений прав человека не будет если Украина окончательно сгинет как национальное государство. Всё СПРАВЕДЛИВО.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Ferat Bey, Даже пусть не антагонизм. Антагонизм к "русскому миру" -- это слишком большое требование к любому еврею, потому что вечная победа над Гитлеровской Германией и вечный Холокост не дадут еврею относится с антагонизмом к "русскому миру". Но глубокое ПРЕЗРЕНИЕ к "русскому миру" у НАСТОЯЩЕГО злого еврея должно быть. А у Зеленского нет презрения к "русскому миру", он из КВН и в КВНе останется навсегда.
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Ferat Bey
Ferat Bey
фил филька, Должен быть, должен. Не мне, конечно, но должен быть в смысле "имеется". Из моего опыта, из наблюдений я знаю, что необруссевшие евреи (которые ещё не стали носить кресты и которые ещё считают себя евреями, а не «русскими евреями») глубоко презирают «русский мир».
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0
0
Ferat Bey
Ferat Bey
Рано или поздно Зе poherit Украину окончательно и безповоротно потому что Зе -- это клоун - либертарианец, а не государственник. Зе, даже как еврей, -- он очень слабенький еврей, осовеченный и обрусевший КВНщик. У Зеленского НЕТ открытого и даже скрытого антагонизма к "русскому миру" (который должен быть у настоящего злого еврея), потому что ЗЕлик ментально, вместе со своими родителями, вышел из КВН, "Москва слезам не верит", "17 мгновений весны", "С лёгким паром"... Poherit Зелик Украину, 100% poherit. Хотя, кто в этом виноват? Для 73% "русскоязычных украинцев" сериал "95 квартал" ближе и родней своей собственной нации и своего украинского языка. А с точки зрения России -- это хорошо, и с точки зрения либерального запада -- это тоже в общем-то неплохо, каких-то нарушений прав человека не будет если Украина окончательно сгинет как национальное государство. Всё СПРАВЕДЛИВО.
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0
0
Ferat Bey
Ferat Bey
Пусть не антагонизм. Антагонизм к "русскому миру" -- это слишком большое требование к любому еврею, потому что вечная победа над Гитлеровской Германией и вечный Холокост не дадут еврею относится с антагонизмом к "русскому миру". Но глубокое ПРЕЗРЕНИЕ к "русскому миру" у НАСТОЯЩЕГО злого еврея должно быть. А у Зеленского нет презрения к "русскому миру", он из КВН и в КВНе останется навсегда.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

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